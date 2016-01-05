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亚洲 | 2016年 1月 5日 星期二 08:39 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月5日

1月5日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7503港元      
 )
                                                                                         
 美股道琼工业指数      周一收低276.09点，或1.58%，报17,148.94点。因中国经济数据疲弱燃点对
 全球经济放缓的担忧。            
                                                                                         
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       103.180   -1.15      46906             7.997      -0.17
 中国铝业                       7.870   -4.49      28550             2.440      -0.82
 中国移动                      55.080   -2.22     240798            85.377       0.33
 中国人寿                      15.220   -4.82     249658            23.592      -0.87
 中石油                        64.470   -1.71      38199             4.997      -0.47
 中石化                        58.380   -2.67      47348             4.525      -0.12
 汇丰控股                      38.590   -2.23    3553124            59.817      -0.97
 中电信                        44.930   -3.27      22639             3.482      -0.79
 中国联通                      11.800   -2.16     151764             9.145      -0.92
 兖州煤业                       4.380   -4.37      10954             3.395      -1.32
 华能国际                      32.560   -5.07      27748             6.309      -0.34
 南方航空                      34.950   -8.39      12634             5.417      -1.14
 东方航空                      26.280   -6.61      11444             4.074      -1.13
 中芯国际                       4.910   -2.77      15495             0.761      -1.16（完
 ）

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