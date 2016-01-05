《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月5日

1月5日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7503港元 ) 美股道琼工业指数 周一收低276.09点，或1.58%，报17,148.94点。因中国经济数据疲弱燃点对 全球经济放缓的担忧。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 103.180 -1.15 46906 7.997 -0.17 中国铝业 7.870 -4.49 28550 2.440 -0.82 中国移动 55.080 -2.22 240798 85.377 0.33 中国人寿 15.220 -4.82 249658 23.592 -0.87 中石油 64.470 -1.71 38199 4.997 -0.47 中石化 58.380 -2.67 47348 4.525 -0.12 汇丰控股 38.590 -2.23 3553124 59.817 -0.97 中电信 44.930 -3.27 22639 3.482 -0.79 中国联通 11.800 -2.16 151764 9.145 -0.92 兖州煤业 4.380 -4.37 10954 3.395 -1.32 华能国际 32.560 -5.07 27748 6.309 -0.34 南方航空 34.950 -8.39 12634 5.417 -1.14 东方航空 26.280 -6.61 11444 4.074 -1.13 中芯国际 4.910 -2.77 15495 0.761 -1.16（完 ）