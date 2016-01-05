巴西经济：2015年录得贸易顺差，因经济衰退和雷亚尔下跌抑制进口

美国热股：KINDER MORGAN连续第九个季度公布的营收不及预期，股价下跌
路透1月19日 - 管道公司KINDER MORGAN INC 连续第九个季度公布的营收不及预期，因其管道油气输送量下降。
路透巴西利亚1月4日 - 周一出炉的数据显示，拉美最大经济体--巴西2015年重回贸易顺差，因25年来最严重的经济衰退和雷亚尔汇率下滑打压进口需求。
根据贸易部公布的数据，巴西2015年录得196.81亿美元贸易顺差，2014年为逆差40亿美元。
巴西雷亚尔兑美元大跌33%，帮助防止出口重挫，尽管最大贸易伙伴中国的大宗商品需求降低。国内经济衰退加剧同时也抑制进口需求。
“贸易收支回到顺差是件好事，但迄今为止顺差的主要原因是经济衰退导致的进口下降，”前巴西国际贸易官员、经济和政治顾问公司Barral M Jorge主管Welber Barral表示。
2015年巴西出口较上年下滑14%至1,911.34亿美元，同期进口骤降24%。机械和汽车部件等关键资本品的进口2015年大幅下滑。
虽然2015年出口量有所增加，但大豆、原油和铁矿石等巴西主要出口商品价格下滑，对总出口额造成拖累。
Barral称，2016年出口可能复苏，因国内需求萎缩迫使企业出口产品。雷亚尔下挫料使本地成本降低，进而扶助出口商。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
路透1月19日 - 管道公司KINDER MORGAN INC 连续第九个季度公布的营收不及预期，因其管道油气输送量下降。
道琼工业指数 上涨11.85点，或0.06%，至19,816.57点，标准普尔500指数 微升1.02点，或0.04%，报2,272.91点；纳斯达克指数 升4.99点，或0.09%，至5,560.64点。(完)
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