巴西经济：2015年录得贸易顺差，因经济衰退和雷亚尔下跌抑制进口

路透巴西利亚1月4日 - 周一出炉的数据显示，拉美最大经济体--巴西2015年重回贸易顺差，因25年来最严重的经济衰退和雷亚尔汇率下滑打压进口需求。

根据贸易部公布的数据，巴西2015年录得196.81亿美元贸易顺差，2014年为逆差40亿美元。

巴西雷亚尔兑美元大跌33%，帮助防止出口重挫，尽管最大贸易伙伴中国的大宗商品需求降低。国内经济衰退加剧同时也抑制进口需求。

“贸易收支回到顺差是件好事，但迄今为止顺差的主要原因是经济衰退导致的进口下降，”前巴西国际贸易官员、经济和政治顾问公司Barral M Jorge主管Welber Barral表示。

2015年巴西出口较上年下滑14%至1,911.34亿美元，同期进口骤降24%。机械和汽车部件等关键资本品的进口2015年大幅下滑。

虽然2015年出口量有所增加，但大豆、原油和铁矿石等巴西主要出口商品价格下滑，对总出口额造成拖累。

Barral称，2016年出口可能复苏，因国内需求萎缩迫使企业出口产品。雷亚尔下挫料使本地成本降低，进而扶助出口商。(完)