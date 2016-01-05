《中国报摘》--其他报纸重要消息1月5日

--普益财富推测，中国2015年银行理财存续规模保守估计或已突破20万亿元人民币，全年银行理财产品平均收益率为4.96%。业内预计，2016年，银行理财此前不断下行的预期收益率在宽松货币政策下仍难以“逆袭”，利率市场化加速也令银行资管业务前景无限。