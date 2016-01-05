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亚洲 | 2016年 1月 5日 星期二 09:03 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月5日

**上海证券报**

--普益财富推测，中国2015年银行理财存续规模保守估计或已突破20万亿元人民币，全年银行理财产品平均收益率为4.96%。业内预计，2016年，银行理财此前不断下行的预期收益率在宽松货币政策下仍难以“逆袭”，利率市场化加速也令银行资管业务前景无限。

**证券时报**

--记者向业内人士核实，自2016年1月1日起，深圳市暂停新增互联网金融企业名称及经营范围的商事登记注册，短期内恐怕难重启，而现存P2P平台等互联网金融平台预计不会受重大影响。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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