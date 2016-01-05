《中国报摘》--其他报纸重要消息1月5日

标题新闻：中国铝业预计2016年净利润增长85%，因削减成本、金融支出下降和有色金属价格上升
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**上海证券报**
--普益财富推测，中国2015年银行理财存续规模保守估计或已突破20万亿元人民币，全年银行理财产品平均收益率为4.96%。业内预计，2016年，银行理财此前不断下行的预期收益率在宽松货币政策下仍难以“逆袭”，利率市场化加速也令银行资管业务前景无限。
**证券时报**
--记者向业内人士核实，自2016年1月1日起，深圳市暂停新增互联网金融企业名称及经营范围的商事登记注册，短期内恐怕难重启，而现存P2P平台等互联网金融平台预计不会受重大影响。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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