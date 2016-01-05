中国个股：雷柏科技子公司与腾讯将在消费级无人机项目展开合作

路透上海1月5日 - 中国深圳雷柏科技股份有限公司 周一稍晚公告称，其控股子公司深圳零度智能飞行器有限公司与腾讯 将在消费级无人机项目上展开合作。

根据双方签定的合作协议，双方就迷你型无人机产品展开合作，零度公司负责该产品的研发制造、生产管理、仓储物流等，而腾讯方面则负责合作产品的策划，提出产品需求，确认产品规格；市场宣传规划，市场宣传节奏控制、渠道销售策略与售后服务政策制定等。

该无人机产品将冠以零度和腾讯双品牌，协议合作期限至2018年5月30日止。

雷柏科技指出，此次与国内最大的互联网综合服务提供商、也是国内服务用户最多的互联网企业建立合作，是对公司产品技术开发水平与供应链整合能力的认可，这将有助于进一步扩大深圳零度无人机品牌影响力，提升无人机新品的用户体验及市场推广能力。

公告称，本次合作有助于公司消费级无人机项目的顺利开展，对相关产品的销售及现有业务的增长具有推动作用，对公司未来发展具有积极影响，但对公司经营业绩的具体影响暂无法估计。