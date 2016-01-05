《香港报摘》--其他报纸重要消息1月5日

标题新闻：中国铝业预计2016年净利润增长85%，因削减成本、金融支出下降和有色金属价格上升
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**明报**
--谢瑞麟 副主席、首席策略暨财务官伍绮琴称，刚过去圣诞节长假，店舖人流及销情都不及2014年，录单位数字跌幅，预期未来12个月市道依然严峻。
--基金分析公司汤森路透理柏公布，2015年香港各类强积金整体录得2.95%跌幅，成为继2011年欧债危机下跌8.57%后表现最差一年。
**星岛日报**
--齐合天地 新大股东渝商投资提出全面收购，但要约价为每股3.5港元，较停牌前收市价5.17港元折让32.3%。
**苹果日报**
--零售衰落，核心零售区舖租继续下跌，由施华洛世奇（Swarovski）租用的铜锣湾罗素街38号金朝阳中心地下D舖刚以每月130万港元租出，比现租大减120万港元，跌幅48%。
**东方日报**
--据中原按揭经纪研究部及土地注册处数据显示，中银香港 以两成市占率连续四年膺现楼按揭“一哥”（第一位）。
**文汇报**
--据中原地产最新统计数据显示，去年深圳市共成交土地面积约134万平方米，较上年减少约三成，远远不及“旧改”释放出近700万平方米的用地规模。（完）
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(整理 雷美珍；审校 曾祥进)
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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