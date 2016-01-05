港报社评：深沪熔断港不断，须力保市场秩序--星岛日报1月5日

内地股市熔断机制甫生效，即在首个交易日派上用场，吓得包括香港在内的环球主要股市都红盘低开。这次跌市是由对内地经济前景的忧虑触发，预计在新的一年，内地经济转型和美国加息，会继续成为市场大幅波动的重要因素。 内地股市以散户为主，容易受小道消息和羊群心理影响而大幅波动，本来已经有规定个别股份单日升跌一成要停止买卖至收市。经过去年春夏暴升暴跌的「大时代」，监管当局决定在今年元旦推出大市熔断机制，当沪深三百指数单日升跌百分之五，即停市十五分钟作为冷静期；如果单日内升跌百分之七，或收市前十五分钟升跌百分之五，当日即提早收市。 这个停市机制在首个交易日即派上用场，触发点是反映中小企经营为主的十二月财新制造业采购经理指数(PMI)，跌至三个月低位，是连续十个月处于五十以下的收缩状态；至于在元旦日公布的官方制造业采购经理指数，较能反映大型企业经营状况，虽然有所上升，不过仍然连续五个月处于收缩期。

今年是内地第十三个五年规划的开局之年，中央经济工作会议已经确定要进行供应方改革，针对过往大水漫灌刺激经济、滥发信贷造成的产能过剩和高杆杆投资，进行整顿。近年中央推动经济增长的策略，是发展服务业和鼓励消费，以减轻对制造业和出口的倚赖，这个经济转型需要长时间的适应，当中出现的波折，部分环节会未见其利先见其害，往往会成为投资市场忧虑「硬着陆」的因素。 除了经济增长放缓的内部因素，内地金融市场还要面对美国加息等外部因素的影响，尤其是资金憧憬美元强势而撤出新兴市场的趋势。内地正逐步开放金融市场，运作尚未完全成熟，其抵御金融波动的能力，仍有待实战考验，这些「内忧外患」令市场阴晴更加难测。

熔断机制的好处，是提供冷静期，暂免恐慌性抛售引发斩仓潮的恶性循环，弊处是未能改变基本因素，投资者短时间被绑着不能出货，因此不能保证复市后能够「止泻」，昨日沪深停市十五分钟，复市后便继续下挫，十分钟后即要提早收市。 本港亦考虑过熔断机制，最后决定在今年第三季只推出针对个别股份的短暂停止买卖制度，不搞全面停市。港人经历过八七股灾，当年交易所眼见港股跟随美股恐慌性急挫一成后，征得政府同意停市四天，大批股民无法出货，到复市当天，恒生指数在短短数小时内急挫了三成三，股民怨声载道。 内地停市而香港不停，部分投资者会利用香港的渠道，出售一些在两地皆有上市的股份，令香港股市成为「提款机」，昨日港股虽然下挫百分之二点六八，但是没有失控失序。面对内地金融市场今年续有大幅波动，监管机构须确保本港股市成功应付所带来的考验。

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