港报社评：冷静看待股市震荡，理性把握转型规律--文汇报1月5日

2016年A股首个交易日，沪深300指数遭遇重挫，两次触发熔断机制，最终暂停交易直至收盘。毫无疑问，A股「插水」，的确受当前内地经济数据不理想等利空因素的拖累影响。但必须看到，尽管股市震荡，但作为其基础支撑的中国经济基本面，依然存在诸多向好机会，长远整体上升趋势毋庸置疑。投资者与其对转型带来的必然性经济波动过分紧张甚至悲观，不如理性辩证地看待这一阶段性的经济现象，以稳紥稳打的审慎态度来应对挑战。

所谓熔断机制，其实是一种适用于股市的保护机制，即在交易过程中，当价格波动幅度达到限定熔断阈值，交易将暂停一段时间。作为成熟市场的通行做法，这一机制有利于平抑市场非理性扰动，维护市场稳定。昨日是内地股市熔断机制正式实施的首日，沪深300指数午后跌幅达5.05%，引发首次熔断，交易暂停15分钟，然而复市后指数再次触及7%熔断阈值，二度引发熔断，导致两市提前收盘。据统计，盘面上当日各大板块无一上涨，跌停个股有1400余只。

应该看到，此次「千股跌停」实际是多重利空因素，对A股形成「叠加共振」造成的。首先，近期披露的内地经济数据，包括PMI指数逼近荣枯线下方，以及离岸人民币汇率持续走低等，均显示内地宏观经济仍面临较大下行压力，这引发了投资者对于经济基本面的担忧情绪，而以「散户主导」的中国股市，往往备受此类情绪性因素影响；其次，注册制临近，股市将迎来一大批解禁股，势必对资金面造成较大冲击，尤其是目前估值略高的中小创股票更是首当其冲；另外，「A股大股东及高管不得减持股份」的禁令之后，部分上市公司股价已较实施前出现较大幅度溢价，一些上市公司重要股东具备减持动力，由此形成的「堰塞湖」对二级市场的显着冲击，造成股指短暂性暴跌也就不足为奇。

虽然股市作为经济的晴雨表，一定程度上反映实体经济基本面。然而当下的短期震荡，并不意味着支撑股市的中国经济基本面出现了根本性的变化。回归实体经济基本面，中国经济其实依旧在积蓄着积极变化。至于眼下所面临的困难，可谓是经济转型进入「深水区」后所必然要体验的「阵痛」。在经济增速换挡，老产业效率低下，产业结构调整的背景下，新产业的培育需要时间，短期内很难出成绩，自然支撑不了庞大的经济体，而「互联网+」、「中国制造2025」这些大战略又需要时间才能逐渐发挥出主导作用。当前期刺激政策消化期，宏观政策面临掣肘，其有效性会受到一定影响，表现在股市上，自然就会随着经济表现的强弱，而出现震荡。投资者只要能够充分认识处于转型期的中国经济特征，把握住这种阶段性的变化，自然就会对资本市场上的高低起伏，有一个理性的态度。

站在港股立场而言，虽然港股经常随A股表现而「上上落落」，但港股毕竟是一个以机构投资者为主导的独立市场，相较于A股，拥有更加健全稳定的体制和完善市场基建等优势，抗风险和抗压能力也更胜一筹。投资者若能妥善管理风险，既不盲从也不恐慌，以审慎乐观态度，自然能在「风高浪急」下保持从容不迫并收获应有回报。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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