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亚洲 | 2016年 1月 6日 星期三 07:29 BJT

****主要国家经济指标预测--1月6日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

0745 法国消费者信心指数 12月 正95 正96

0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 12月 53.6 53.4

0850 法国Markit服务业PMI 12月 50.0 50.0

综合PMI -- 50.3

0855 德国Markit服务业PMI 12月终值 55.4 55.4

综合PMI -- 54.9

0900 欧元区Markit服务业PMI 12月终值 53.9 53.9

综合PMI 54.0 54.0

0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 12月 55.6 55.9

1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.2% -0.3%

(较上年同期) -3.1% -3.1%

1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- --

再融资指数 -- --

1315 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 12月 增加19.2 增加21.7

1330 加拿大贸易收支(亿加元) 11月 逆差26 逆差27.6

出口(亿加元) -- 429.8

进口(亿加元) -- 457.4

1330 美国国际贸易收支(亿美元) 11月 逆差440 逆差439

1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 12月终值 -- 53.5

服务业PMI -- 53.7

1500 美国工厂订单(较前月) 11月 -0.2% +1.5%

扣除运输的工厂订单(较前月) -- +0.2%

耐久财订单(较前月) 11月修正值 -- 持平

扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -0.1%

扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -1.5%

扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- -0.4%

1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 12月 56.0 55.9

企业活动指数 58.4 58.2

就业指数 -- 55.0

新订单指数 -- 57.5

投入物价指数 -- 50.3

2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,472

外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超2,262

1月6-10日

0800 英国Halifax房价指数(较前月) 12月 +0.5% -0.2%

(较上年同期) 截至12月的三个月 +9.0% +9.0%

附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

1月5日(二)

0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 12月 减少1.4 减少0.6

未经季节调整失业人数(万人) 268.1 269.3

经季节调整失业率 6.3% 6.3%

经季节调整失业人数(万人) 275.7 --

0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 12月 57.8 56.0

1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 持平 +0.1%

(较上年同期) +0.1% +0.2%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.1% +0.2%

(较上年同期) +0.1% +0.4%

1000 欧元区HICP(较上年同期) 12月初值 +0.2% +0.3%

扣除食品和能源HICP(较上年同期) +0.8% +0.9%

1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -0.2% 持平

(较上年同期) -0.2% --

1445 美国ISM纽约企业活动指数 12月 716.6 --

-- 美国汽车销售年率(万辆) 12月 1,734 1,810

2100 韩国外汇储备(亿美元) 　　　　　　　　　　 　 12月　　3,679.6 　 -- 　

2230 澳洲AIG服务业指数　　　　　　　　　　　　 12月 46.3 --

(完)

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