主要国家经济指标预测--1月6日****

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
0745 法国消费者信心指数 12月 正95 正96
0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 12月 53.6 53.4
0850 法国Markit服务业PMI 12月 50.0 50.0
综合PMI -- 50.3
0855 德国Markit服务业PMI 12月终值 55.4 55.4
综合PMI -- 54.9
0900 欧元区Markit服务业PMI 12月终值 53.9 53.9
综合PMI 54.0 54.0
0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 12月 55.6 55.9
1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.2% -0.3%
(较上年同期) -3.1% -3.1%
1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- --
再融资指数 -- --
1315 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 12月 增加19.2 增加21.7
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 11月 逆差26 逆差27.6
出口(亿加元) -- 429.8
进口(亿加元) -- 457.4
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 11月 逆差440 逆差439
1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 12月终值 -- 53.5
服务业PMI -- 53.7
1500 美国工厂订单(较前月) 11月 -0.2% +1.5%
扣除运输的工厂订单(较前月) -- +0.2%
耐久财订单(较前月) 11月修正值 -- 持平
扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -0.1%
扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -1.5%
扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- -0.4%
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 12月 56.0 55.9
企业活动指数 58.4 58.2
就业指数 -- 55.0
新订单指数 -- 57.5
投入物价指数 -- 50.3
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,472
外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超2,262
1月6-10日
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 12月 +0.5% -0.2%
(较上年同期) 截至12月的三个月 +9.0% +9.0%
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
1月5日(二)
0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 12月 减少1.4 减少0.6
未经季节调整失业人数(万人) 268.1 269.3
经季节调整失业率 6.3% 6.3%
经季节调整失业人数(万人) 275.7 --
0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 12月 57.8 56.0
1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 持平 +0.1%
(较上年同期) +0.1% +0.2%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.1% +0.2%
(较上年同期) +0.1% +0.4%
1000 欧元区HICP(较上年同期) 12月初值 +0.2% +0.3%
扣除食品和能源HICP(较上年同期) +0.8% +0.9%
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -0.2% 持平
(较上年同期) -0.2% --
1445 美国ISM纽约企业活动指数 12月 716.6 --
-- 美国汽车销售年率(万辆) 12月 1,734 1,810
2100 韩国外汇储备(亿美元) 12月 3,679.6 --
2230 澳洲AIG服务业指数 12月 46.3 --
(完)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。