港报社评：天大的事，不容含糊--明报1月5日

铜锣湾书店股东与主管5人先后接连失踪案，牵连「内地因素」。此事放在历来香港问题和事务的进程审视，可说是天大的事，关乎「一国两制」的安排是否受到冲击，也涉及《基本法》的规定是否失效。首先，港人有权利知道发生了什么事，以审视人身安全和基本自由是否还受保障；另外，此事若涉及内地执法人员跨境执法，属于破坏「一国两制」和违反《基本法》，会冲击香港的繁荣稳定。因此，此事必须尽快搞清楚，如实向港人交代，消除疑虑。

铜锣湾书店5人失踪，已经历时两个多月，其中4人的家人朋友分别向警方报案，而从他们的接触互动，警方的角色有点奇怪，好像知道失踪者身在何方。铜锣湾书店经营主打内地禁书，涉及政治敏感事宜，或许是警方处理得有点奇怪的原因。对于内地执法人员跨境执法，特首梁振英主动申明他和特区政府的立场，绝对有必要。梁振英引述说法指铜锣湾书店事件可能涉及内地执法人员在港执法，他清楚无误地表示：根据「一国两制」安排和《基本法》规定，只有香港执法人员有权在港执法，若有内地执法人员在港执法，是违反《基本法》，不能接受。

上世纪80年代初，中国到1997年恢复行使香港主权进入日程，港人面对刻日而来的巨变，有很多担忧，包括回归之后会否失去个人基本权利，不能再享有免于恐惧的自由。当时内地法治不彰，居民不知何故被执法人员带走后，家人探询无门等景况，港人耳熟能详；那时掀起移民潮，不少人主要考虑之一是担心人身安全和自由不受保障。《基本法》第三章规定了香港居民的基本权利和义务，包括第28条「香港居民的人身自由不受侵犯」等，写明香港居民不受任意或非法逮捕、拘留、监禁；有关规定消除了港人疑虑，人心基本上不再浮动，更多人愿意留港建港，那就是人身安全自由不受威胁的结果。

铜锣湾书店失踪案，个中类如内地执法人员操作的手法，勾起港人对香港回归的担忧。因此，对于港人而言，确证人身安全自由不受威胁，仍然享有免于恐惧的自由，是目前的头等大事。不少人萌生焦虑，对时局和香港前景的判断和抉择，将视乎当局怎样处理这宗失踪案。

至于北京中央，也有必要了解事态是否涉及冲击「一国两制」和不符合《基本法》的情事。「一国两制」是既定国策，载于宪法，虽然有些时候港人与北京就「一国两制」的认知实践存在分歧，但是仍然应该相信中央珍视有关安排，只是制度设计和实践存在落差，仍须磨合。当年制度设计还有严格规定，就是规管内地地方或部门人员来港，避免出现一些卤莽做法而破坏「一国两制」和违反《基本法》的情况。

铜锣湾书店失踪案，迄今未能证实是否涉及内地执法人员跨境执法，但事态之诡异，相信即使失踪人士再露面，真相仍然难以大白于天下。不过，若事态涉及内地因素，或许有两种可能。一是有政策支持，容许内地执法人员跨境执法；可是这个情况，以中央对「一国两制」的珍视，可能性不大，因为这样做实际上就是废了「一国两制」，不单对国人（包括港人）无法交代，在国际社会引发的回响和反弹，也将难以善了，中央犯不着给自己制造难题。另一个可能是有执法部门或人员绕过机制，自行来港执法，酿成风波；若属这种情况，说明当年中央并非过虑，因此中央应该重申严格规定，使涉港事务必须按照「一国两制」和《基本法》办理。

梁振英就铜锣湾书店失踪案，引述「社会有说法」，带出内地执法人员跨境执法的怀疑；以他的身分，公开发言须顾及影响，这个婉转提法可以理解。不过，特首作为特区之首，对港人负责同时对中央负责，并作为港人与中央沟通的桥梁，所以梁振英有责任向中央反映港人对内地执法人员跨境执法的疑虑，指出其恶劣影响，以免冲击香港赖以稳定繁荣的基石。

铜锣湾书店失踪案，勾起港人最深层的不安。在这里生活的人，人身安全与自由是天大的事，不过处境被动，只能注视权力当局如何处理，以确定是否可以放下恐惧，毋须担心。因此，特首和中央释出什么信息，十分重要。此案失踪5人即使再露面，大家只是舒了一口气，可是要怎样使港人相信生活在香港仍然有免于恐惧的自由，基本人权获百分百保障，那就需要权力当局努力，给予港人定心丸。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘