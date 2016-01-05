港报社评：熔断定惊反添慌，轻忽维稳徒添乱--信报1月5日

熔断机制并非新鲜事物，本来的用意是给恐慌（或太亢奋）的投资者一个喘息机会，停一停，想一想，俨然先服下一粒定惊丸，谋定而后动。可是，熔断机制在内地股市「西为东用」首日，马上劲泻，即日熔断，不但未见发挥冷静的作用，反而加深恐慌！

「美国从一九八八年实行熔断机制至今，只有一九九七年十月二十七日实行了一次熔断机制。而我们只用第一天时间就完成资本主义九年走的道路！」这是A股股民痛彻心扉的顿悟与自嘲。之所以会出现一天等于别人九年的情况，与内地股市熔断机制的设计攸关。

按规定，若沪深300指数涨跌幅度达百分之五，包括A、B股票、可换股债券、期权及股指期货等会停市十五分钟，若涨跌幅度达百分之七则全日停市。昨日市况受PMI数据逊色、人民币持续贬值，以及市值近万亿的上市公司大股东及高管限售股于本月八日解禁，将对二级市场带来一定压力等因素拖累，沪深两市低开低走，中段跌幅扩大。结果沪深300指数在下午一时十三分和一时三十三分，先后两次触发熔断阀值，沪深两市在全天交易只短短两个半小时便告停顿。

内地熔断机制设计之弊，在于触发点太低，涨跌限幅过窄，恐反为妨碍A股的流动性。相比美国标普500指数熔断机制的触发点只适用于跌市，首两阶段的跌幅为百分之七及百分之十三，均暂停交易十五分钟，第三阶段跌幅达百分之二十，始全日停市。两者差异明显，A股熔断机制难免予人画虎不成反类犬之感。

A股以大上大落的丧炒闻名于世，熔断机制触发点太低无可避免停市频仍。数据显示，熔断机制假如在去年启动，沪深300指数触及百分之五熔断门槛多达十五次，平均每个月都有一次停市的机会。

内地股市投机味浓，熔断机制的初衷可以说是给情绪化的投资者一个喘息的空间。然而从昨日市况看来，未经深思熟虑和风险评估不足的熔断机制匆匆推出，由征求意见到正式出台只不过四个月时间，套在情绪化的投资者头上，变成煽风点火，令惯于追升追跌的羊群随时恐慌更甚。

熔断机制与去年六月A股股灾，以及随之而来的「暴力救市」有莫大关系，为了避免「国家队」过度干预市场，遂引入熔断机制。当时急就章救市维稳的手段之一，是中证监在七月八日发出为期六个月的禁沽令，即禁止上市公司控股股东及持股百分之五以上股东减持公司股份，此「止泻令」于本周五到期。讽刺的是，昨日跌市跌至触动熔断机制，原因之一恰恰是市场忧虑A股将面临沽压，散户受争先恐后心理驱使，纷在禁沽令到期前沽货，熔断机制的设计者千算万算，相信也难算得出此场景。

去年股灾后，中央循调查「恶意做空」入手，掀起一场金融反腐风暴，中证监主席助理张育军涉嫌严重违纪被免职，中信证券总经理程博明等八人，以及「私募一哥」徐翔等被公安机关调查。及至十一月，中证监副主席姚刚被查，成为「一行三会」系统在十八大后落马的最高级别官员，显示反腐风潮从金融机构席卷至监管部门的最高层。

金融领域涉及资金庞大，利益关系盘根错节，在制度不完备，监管不力之下，一直是利益交换与寻租勾当的高危板块，金融腐败往往带来经济政策的扭曲变奏，为祸无穷。

反腐固然是应有之义，问题是，中央除了把几个重量级人物拉下马之外，能不能从制度上将内地市场与国际接轨？作为世界第二大经济体，内地市场能不能洗脱情绪主导的投机特性？没有「暴力救市」，每日成交万亿的A股能不能自我调节健康运行？内地的财金官员，是否具备足够的识见和经验以制定恰如其分的规范政策？泱泱大国为半生不熟的股市维稳，最低限度须杜绝头痛医头、脚痛医脚的短视胡为，避免重蹈一放即乱、一收即死的覆辙。

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