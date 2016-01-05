中航期货：沪锌减产效应逐步消退，需谨防系统性风险

国际油市：亚洲石脑油裂解价差小涨至五日高点，受强劲需求支撑
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
以下内容节选自1月5日的《期货日报》：
行业减产使得有色金属从去年11月下旬开始出现连续反弹行情，锌涨幅超过14%，铝和铜分别上涨13%和10%。对于已经来到的2016年，我们判断减产效应会逐步消退，后期需要关注消费，并且投资者需要谨防系统性风险对价格的冲击。
从去年12月下旬以来，沪锌虽然反弹，但持仓总量和成交总量下降。持仓总量较11月底的峰值下降了超过30%，显示抄底资金高位逐步离场。
前期支撑锌价反弹的主要因素是减产，其他因素如人民币贬值、年初信贷宽松等也对价格反弹产生一定支持，但未来关键因素仍是需求，其中房地产数据是关键。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。