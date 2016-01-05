信达期货：沪胶反弹过后将重回弱势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差小涨至五日高点，受强劲需求支撑
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
以下内容节选自1月5日的《期货日报》：
2015年已经悄然远去，回顾全年胶价的走势，可以用波动异常剧烈来形容。从沪胶指数来看，其从2015年年初的13000元/吨附近振荡攀升至15525元/吨全年最高点后，开始一路振荡下行，并创出7年来新低9640元/吨。展望后市，短期沪胶盘面尚处在反弹中，但基本面依旧疲弱，后期再度回归弱势的可能性较大。
国内外宏观经济延续疲态、橡胶供给过剩格局未改、沪胶仓单库存压力显着等因素将共同制约胶价，预计沪胶短期反弹过后将重回弱势，建议沪胶1605合约在11000元/吨附近尝试沽空。(完)
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。