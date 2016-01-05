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亚洲 | 2016年 1月 5日 星期二 09:32 BJT

信达期货：沪胶反弹过后将重回弱势

以下内容节选自1月5日的《期货日报》：

2015年已经悄然远去，回顾全年胶价的走势，可以用波动异常剧烈来形容。从沪胶指数来看，其从2015年年初的13000元/吨附近振荡攀升至15525元/吨全年最高点后，开始一路振荡下行，并创出7年来新低9640元/吨。展望后市，短期沪胶盘面尚处在反弹中，但基本面依旧疲弱，后期再度回归弱势的可能性较大。

　　国内外宏观经济延续疲态、橡胶供给过剩格局未改、沪胶仓单库存压力显着等因素将共同制约胶价，预计沪胶短期反弹过后将重回弱势，建议沪胶1605合约在11000元/吨附近尝试沽空。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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