信达期货：沪胶反弹过后将重回弱势

2015年已经悄然远去，回顾全年胶价的走势，可以用波动异常剧烈来形容。从沪胶指数来看，其从2015年年初的13000元/吨附近振荡攀升至15525元/吨全年最高点后，开始一路振荡下行，并创出7年来新低9640元/吨。展望后市，短期沪胶盘面尚处在反弹中，但基本面依旧疲弱，后期再度回归弱势的可能性较大。