西南期货：大连焦炭期价反弹动力渐衰，后市有见顶回落可能

2015年12月中旬开始，焦炭主力合约在600元/吨附近止跌反弹，12月30日最高上涨至657.5元/吨，涨幅接近10%。不过，通过对市场影响因素的梳理，我们认为，此前支撑焦炭价格的四大利多因素逐渐淡化，由于焦炭市场供需失衡的局势未改，焦炭期货反弹动力衰竭，后市将见顶回落。

焦炭期货价格反弹动力逐渐衰竭，后市有见顶回落的可能。从技术分析的角度来看，2015年12月30日的日K线的上影线较长，表明上方压力较大，而12月31日的K线为小阴星，反映了市场参与者的犹疑情绪，上方60日均线存在较大阻力，或难以突破。由此建议投资者背靠60日均线做空，突破后则止损离场。(完)