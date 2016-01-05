西南期货：大连焦炭期价反弹动力渐衰，后市有见顶回落可能

国际油市：亚洲石脑油裂解价差小涨至五日高点，受强劲需求支撑
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
以下内容节选自1月5日的《期货日报》：
2015年12月中旬开始，焦炭主力合约在600元/吨附近止跌反弹，12月30日最高上涨至657.5元/吨，涨幅接近10%。不过，通过对市场影响因素的梳理，我们认为，此前支撑焦炭价格的四大利多因素逐渐淡化，由于焦炭市场供需失衡的局势未改，焦炭期货反弹动力衰竭，后市将见顶回落。
焦炭期货价格反弹动力逐渐衰竭，后市有见顶回落的可能。从技术分析的角度来看，2015年12月30日的日K线的上影线较长，表明上方压力较大，而12月31日的K线为小阴星，反映了市场参与者的犹疑情绪，上方60日均线存在较大阻力，或难以突破。由此建议投资者背靠60日均线做空，突破后则止损离场。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。