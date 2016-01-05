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亚洲 | 2016年 1月 5日 星期二 09:39 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元走坚，关注上海股市表现

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* 人民币兑美元中间价 为6.5169元，再创逾四年半新低

* 澳元兑美元盘初来到0.7175后出现更多买盘，因而回升至0.7200

* 市场如今等候上海股市表现，标准普尔股指期货小升0.15%

* 小时图阻力位在0.7235，若升破则有望填补跳空缺口至0.7270/80 (完)

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