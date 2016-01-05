美洲金融：波多黎各PRIFA并未转帐履行付款义务，发生债务违约--文件

路透纽约1月4日 - 根据周一一项监管申报文件，波多黎各基础建设融资局(Infrastructure Finance Authority/PRIFA)并未转帐给债券管理人以偿付1月1日到期债务，证实了其上周提出的即将违约警告。

这个陷入困境的加勒比海岛屿上周表示，1月1日到期10亿美元债务将有多数获得清偿，但部分债务恐将违约。受到假日的影响，实际到期日延后至1月4日。

申报文件指出，PRIFA的2005 C系列债券管理人并未收到PRIFA支付的本息，尽管其的确收到债券保险商Ambac的资金。

波多黎各上周表示，PRIFA的资金不足以完全偿付特殊税收债券，无法偿付的金额料为3,600万美元。

Ambac上周对波多黎各提出警告，称其拿走了保证要给PRIFA的兰姆酒税收、用于履行其他偿付义务的计画是不合法的。

波多黎各总督Alejandro Garcia Padilla周一稍早向CNBC表示，在传出违约消息后，当地司法部正试图准备应对相关诉讼。(完) (编译 张明钧; 审校 杜明霞)