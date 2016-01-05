中国债市动态：逆回购大力放水助现券趋稳，关注汇率变化影响

路透上海1月5日 - 中国央行周二公开市场逆回购放量安抚机构情绪，银行间债市主要利率债收益率在一度续涨后，渐回落至上日收盘水平附近。不过国债期货市场上，两个期限主力合约跌势未改。

交易员称，今日债市流动性紧张局面有所缓和，国开行五期债招标情况亦优于上日农发行新债。惟近日人民币汇率贬值压力不小，需要继续关注汇率走向可能对利率市场产生的影响。

中国央行公开市场稍早进行了1,300亿元人民币七天期逆回购操作，操作规模创下四个月来新高，利率则持稳未变，仍为2.25%。按100亿元到期量计算，单日净投放1,200亿元。

上海一银行交易员表示，“逆回购还是非常有用的，之前收益率上了，现在又下来，国债(收益率)和昨天收盘差不多。”

他并指出，央行放量逆回购暂时稳定市场对流动性忧虑。在没有新的重要因素出现前，短期可重点关注人民币汇率的变化，以判断下一步货币政策方向。

二级市场10年国开标志券150218最新成交 在3.21%，上日尾盘为3.2050%。

一级市场上，国开行今日招标的五期债中，除七年期品种收益率略高于预测均值外，其他期限为接近或稍低。

人民币兑美元即期 周二早盘跌势快速收窄，中间价则续创逾四年半新低。交易员指出，中间价跟随昨日收盘价跌逾130点子，表明中国央行对汇率下跌容忍度较高，而从即期开盘后快速向中间价靠拢看，则是不希望贬值失控，预计短期跌势难改但有望趋缓。