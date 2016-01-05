芝加哥期市：玉米自四个月低位上涨，小麦和大豆期货亦回升

美国股市：开盘持平，市场在特朗普周五宣誓就职前保持谨慎

道琼工业指数 上涨11.85点，或0.06%，至19,816.57点，标准普尔500指数 微升1.02点，或0.04%，报2,272.91点；纳斯达克指数 升4.99点，或0.09%，至5,560.64点。(完)