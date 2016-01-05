芝加哥期市：玉米自四个月低位上涨，小麦和大豆期货亦回升

美国热股：KINDER MORGAN连续第九个季度公布的营收不及预期，股价下跌
路透1月19日 - 管道公司KINDER MORGAN INC 连续第九个季度公布的营收不及预期，因其管道油气输送量下降。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 459.50 1.25 +0.27% -2.23% 479.66 29
CBOT玉米 354.25 2.75 +0.78% -1.25% 369.98 29
CBOT大豆 859.25 3.25 +0.38% -0.58% 873.80 42
CBOT稻米 $11.69 -$0.08 -0.72% -1.10% $11.61 61
美国原油 $36.87 $0.11 +0.30% -0.46% $38.21 48
汇率
欧元/美元 $1.083 $0.000 +0.01% -0.26%
美元/澳元 0.719 0.000 +0.03% -1.45%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/王兴亚；审校 徐文焰/张荻/张若琪)
路透1月19日 - 管道公司KINDER MORGAN INC 连续第九个季度公布的营收不及预期，因其管道油气输送量下降。
道琼工业指数 上涨11.85点，或0.06%，至19,816.57点，标准普尔500指数 微升1.02点，或0.04%，报2,272.91点；纳斯达克指数 升4.99点，或0.09%，至5,560.64点。(完)
路透1月19日 - 流媒体视频公司NETFLIX INC 在2016年第四季的订户比预期多出逾三分之一，表明其全球扩张计划获得了初步成功。