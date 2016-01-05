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货币新闻 | 2016年 1月 5日 星期二 10:09 BJT

芝加哥期市：玉米自四个月低位上涨，小麦和大豆期货亦回升

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 459.50 1.25 +0.27% -2.23% 479.66 29

CBOT玉米 354.25 2.75 +0.78% -1.25% 369.98 29

CBOT大豆 859.25 3.25 +0.38% -0.58% 873.80 42

CBOT稻米 $11.69 -$0.08 -0.72% -1.10% $11.61 61

美国原油 $36.87 $0.11 +0.30% -0.46% $38.21 48

汇率

欧元/美元 $1.083 $0.000 +0.01% -0.26%

美元/澳元 0.719 0.000 +0.03% -1.45%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/王兴亚；审校 徐文焰/张荻/张若琪)

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