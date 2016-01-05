台湾汇市：台币早盘实质交易略贬，出口商抛汇限缩跌势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差小涨至五日高点，受强劲需求支撑
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
路透台北1月5日 - 台币兑美元 周二早盘实质交易略贬，交易员指出，亚币走势不一，台币盘初虽一度走软，但出口商也有抛汇，致令台币跌幅稍缓。
汇银人士指出，人民币中间价虽下跌百点以上，但市场咸认其跌势趋缓，令台币缩小跌势。目前外资仍有美元买盘，不过已不若上日踊跃。
〞出口商还是有出来，高高挂着，〞一位小型商银交易员表示。
他们认为，人民币的中间价虽续创逾四年半新低，但还是比预期高一点，使市场认为中国央行可能也不会放任人民币的贬幅过速。
人民币兑美元即期 周二中间价定在6.5169，较上个交易日下跌137个点子，基本跟随昨日收盘价。交易员指出，短期汇价料延续下跌，但跌势有可能趋缓。
本地时间10:41，韩元兑美元 报1,186.2，上日收在1,187.7；台股加权指数 则持平。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘相似；目前一个月美元/台币远汇 报33.230/33.260，上日收在33.250。
台币早盘实质交易区间落在33.020-33.120；上日在32.952-33.050。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•33.000-33.150
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--《全球汇市》日圆兑美元和欧元走坚，全球股市续跌打击冒险意愿 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。