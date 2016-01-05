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亚洲 | 2016年 1月 5日 星期二 10:18 BJT

金属期市：伦铜持于两周低位附近，关注中国股市走势

美国12月制造业进一步萎缩，因低油价造成能源业削减支出；同时11月建筑支出下滑，为近一年半来首见，表明2015年末经济动能减弱。

全球经济在去年年底时根基不稳，中国12月制造业活动连续第10个月萎缩，虽然欧元区制造业加速扩张，但美国制造业萎缩。

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周一表示，他并不担心已吓坏华尔街的中国疲弱经济数据，且由于美国经济强劲，认为今年美国升息三至五次是合理的。

纽约商品期货交易所(COMEX)铜投机客削减空仓2,643口至25,964口，创逾一个月以来的最低空仓水平。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/汪红英；审校 张若琪/张涛)

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