金属期市：伦铜持于两周低位附近，关注中国股市走势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差小涨至五日高点，受强劲需求支撑
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
美国12月制造业进一步萎缩，因低油价造成能源业削减支出；同时11月建筑支出下滑，为近一年半来首见，表明2015年末经济动能减弱。
全球经济在去年年底时根基不稳，中国12月制造业活动连续第10个月萎缩，虽然欧元区制造业加速扩张，但美国制造业萎缩。
美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周一表示，他并不担心已吓坏华尔街的中国疲弱经济数据，且由于美国经济强劲，认为今年美国升息三至五次是合理的。
纽约商品期货交易所(COMEX)铜投机客削减空仓2,643口至25,964口，创逾一个月以来的最低空仓水平。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/汪红英；审校 张若琪/张涛)
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。