金属期市：伦铜持于两周低位附近，关注中国股市走势

美国12月制造业进一步萎缩，因低油价造成能源业削减支出；同时11月建筑支出下滑，为近一年半来首见，表明2015年末经济动能减弱。

全球经济在去年年底时根基不稳，中国12月制造业活动连续第10个月萎缩，虽然欧元区制造业加速扩张，但美国制造业萎缩。

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周一表示，他并不担心已吓坏华尔街的中国疲弱经济数据，且由于美国经济强劲，认为今年美国升息三至五次是合理的。