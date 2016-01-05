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亚洲 | 2016年 1月 5日 星期二 10:18 BJT

台湾股市：盘中小升，关注中国股市和周五出炉的出口数据

截至0139 GMT，加权股价指数 上扬0.3%至8,134.66点，上日收低2.7%，创逾四个月来最大单日跌幅。

电子类指数 小升0.1%，金融保险类指数 涨0.2%。

全球晶圆代工龙头台积电 股价下滑0.7%。该公司将于周五公布12月营收数据。(完)

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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 杜明霞/王兴亚；审校 戴素萍/张若琪)

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