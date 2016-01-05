台湾股市：盘中小升，关注中国股市和周五出炉的出口数据

国际油市：亚洲石脑油裂解价差小涨至五日高点，受强劲需求支撑
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
截至0139 GMT，加权股价指数 上扬0.3%至8,134.66点，上日收低2.7%，创逾四个月来最大单日跌幅。
电子类指数 小升0.1%，金融保险类指数 涨0.2%。
全球晶圆代工龙头台积电 股价下滑0.7%。该公司将于周五公布12月营收数据。(完)
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 杜明霞/王兴亚；审校 戴素萍/张若琪)
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。