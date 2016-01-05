香港个股：新特能源拟与国开新能源合作开发光伏电站，盘初一度涨逾9%

路透香港1月5日 - 中国多晶硅生产商及光伏项目承包商--新特能源股份有限公司 公布拟与国开金融旗下企业合作开发光伏电站后，周二盘初股价一度涨逾9%。

新特能源周一晚间在联交所的声明称，其子公司特变电工新疆能源股份与国开新能源科技有限公司签署战略合作框架协议，双方并同意2016年就克拉玛依乌尔和20MW、木垒县二期20MW、伊犁州察布查尔一期20MW等12个290兆瓦光伏项目开展投资合作。

同时，两间公司同意在2016-18年期间，重点开展新疆、宁夏、山东、山西、河北等区域光伏电站专案的合作。

国开新能源是由国家开发银行 全资子公司国开金融牵头，联合珠海普罗中欧新能源股权投资合伙企业、中日节能环保创业投资有限公司、天津光大金控新能源投资中心、北京红杉尚业投资管理中心、杭州长堤股权投资合伙企业等参与投资的新能源企业。

新特能源刚于上周三在香港挂牌上市，集资12.9亿港元，招股价8.8港元。

该股今早一度涨逾9%，触及9.65港元；香港时间10:19，涨幅缩减至5.89%，报9.35港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)