台湾债市：10年券殖利率先跌后弹，因短线追价无力空方趁机出击

路透台北1月5日 - 台湾指标10年公债 殖利率周二早盘先跌后升。交员易指出，在股市回稳，短线追价无力，及空单顺势拉抬之下，殖利率止跌反弹。

他们表示，全球股市表现不佳，市场原预期资金将持续涌入债市抢短，但随股市走稳，多方追价趋谨慎，空方趁机出击，促使殖利率止跌反弹，惟短线仍不脱区间整理格局。

〞早上大家冲来冲去，先把殖利率往下打，但发现做不下去了，往上K的力道比较强。 〞一位大型券商交易员说。

他认为，倘若今天10年券殖利率收盘能轧破0.98%，应有机会往下测前波低点；反之，如果收1.03%附近显示多头气势减弱；惟短线倾向为筹码调整，因近日部分银行在殖利率于1%以下开始调整部位。

交易员预估，今日五年公债104/13期殖利率区间在0.59-0.62%，10年券104/12期殖利率区间则在0.98-1.02%间。

本地时间10:30时，五年券104/13期 升0.84基点至0.6150%；10年券104/12 升1.58个基点，至1.0138%。台股加权指数 跌0.09%。

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