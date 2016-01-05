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债券 | 2016年 1月 5日 星期二 10:48 BJT

美国个股：强生寻求出售旗下活性药物成分生产部门Noramco--消息

路透1月4日 - 据消息人士称，美国医疗卫生保健品及消费者护理产品公司强生(Johnson & Johnson) 寻求出售旗下活性药物成分生产部门Noramco。此次交易对该部门的估值最高为8亿美元。

消息人士本周表示，对Noramco感兴趣的主要是企业收购公司。一些消息人士称，Noramco每年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)超过7,000万美元。

由于商谈是保密的，上述消息人士要求不透露姓名。

强生的代表未予置评。

Noramco生产羟考酮等止疼片的活性成分。(完) (编译 汪红英；审校 孙茉莉)

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