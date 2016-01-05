美国个股：强生寻求出售旗下活性药物成分生产部门Noramco--消息

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透1月4日 - 据消息人士称，美国医疗卫生保健品及消费者护理产品公司强生(Johnson & Johnson) 寻求出售旗下活性药物成分生产部门Noramco。此次交易对该部门的估值最高为8亿美元。
消息人士本周表示，对Noramco感兴趣的主要是企业收购公司。一些消息人士称，Noramco每年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)超过7,000万美元。
由于商谈是保密的，上述消息人士要求不透露姓名。
强生的代表未予置评。
Noramco生产羟考酮等止疼片的活性成分。(完) (编译 汪红英；审校 孙茉莉)
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
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