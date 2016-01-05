企业并购：Microchip准备向同业Atmel提交有约束力的收购报价--消息

美国热股：KINDER MORGAN连续第九个季度公布的营收不及预期，股价下跌
路透1月19日 - 管道公司KINDER MORGAN INC 连续第九个季度公布的营收不及预期，因其管道油气输送量下降。
路透1月4日 - 熟悉事情进展的消息人士称，美国半导体厂商Microchip Technology Inc 计划下周初向同业Atmel Corp 提交有约束力的收购报价，挑战后者与Dialog Semiconductor Plc 的合并计划。
消息人士称，Microchip和Atmel的合并磋商已经取得一定进展，不过谈判仍有可能破裂。由于事属保密，消息人士要求匿名。
其中一位消息人士补充说，Microchip的尽职调查过程比预期时间要长，因为担心Atmel面临的业务趋势转弱。
Microchip和Atmel并未立即回复置评请求。
路透上月报导称，Microchip就是向Atmel发起价值38亿美元主动报价的背后买主。
Atmel在去年12月11日表示，已经与未透露身份的竞购方展开谈判，该竞购方的现金报价为每股9美元。相比Atmel已于9月接受的Dialog现金加股票收购提议，新报价可能被认为更具价值。(完)
(编译 王兴亚；审校 于春红)
路透1月19日 - 管道公司KINDER MORGAN INC 连续第九个季度公布的营收不及预期，因其管道油气输送量下降。
道琼工业指数 上涨11.85点，或0.06%，至19,816.57点，标准普尔500指数 微升1.02点，或0.04%，报2,272.91点；纳斯达克指数 升4.99点，或0.09%，至5,560.64点。(完)
路透1月19日 - 流媒体视频公司NETFLIX INC 在2016年第四季的订户比预期多出逾三分之一，表明其全球扩张计划获得了初步成功。