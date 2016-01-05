企业并购：Microchip准备向同业Atmel提交有约束力的收购报价--消息

路透1月4日 - 熟悉事情进展的消息人士称，美国半导体厂商Microchip Technology Inc 计划下周初向同业Atmel Corp 提交有约束力的收购报价，挑战后者与Dialog Semiconductor Plc 的合并计划。

消息人士称，Microchip和Atmel的合并磋商已经取得一定进展，不过谈判仍有可能破裂。由于事属保密，消息人士要求匿名。

其中一位消息人士补充说，Microchip的尽职调查过程比预期时间要长，因为担心Atmel面临的业务趋势转弱。

Microchip和Atmel并未立即回复置评请求。

路透上月报导称，Microchip就是向Atmel发起价值38亿美元主动报价的背后买主。

Atmel在去年12月11日表示，已经与未透露身份的竞购方展开谈判，该竞购方的现金报价为每股9美元。相比Atmel已于9月接受的Dialog现金加股票收购提议，新报价可能被认为更具价值。(完)