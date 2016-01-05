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亚洲 | 2016年 1月 5日 星期二 10:52 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆买气升温，因避险情绪暂时松懈

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* 美元兑日圆从盘初低位119.10升至119.60，市场情绪稍稍冷静下来

* 人民币中间价下跌 ，上海股市回升

* 美元兑日圆阻力位为前支撑位120.00，卖方在该水准蠢蠢欲动 (完)

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