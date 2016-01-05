日本股市：日经指数小涨，因中国股市大跌后企稳回升

“全球投资者在过去一年里净卖出日本证券，但随着全球震荡的持续，许多投资者将考虑重新买入日本资产。当前的宏观环境非常利于安倍政策的实施。”

日圆兑美元走软，让出口商股票受益。与此同时，投资者还买进那些经过昨日卖盘后股价变得有吸引力的股票。

NTT Docomo 跳涨3.6%，此前野村证券将该公司评级从“中性”上调到“买入”，指出该移动运营商的中期成长策略具有吸引力，并且股东回报也很丰厚。

市场人士称，由于担心中国经济形势，以及沙特阿拉伯和伊朗冲突引发的地缘政治风险，市场风险偏好依然很低。