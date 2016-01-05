日本股市：日经指数小涨，因中国股市大跌后企稳回升

国际油市：亚洲石脑油裂解价差小涨至五日高点，受强劲需求支撑
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
“全球投资者在过去一年里净卖出日本证券，但随着全球震荡的持续，许多投资者将考虑重新买入日本资产。当前的宏观环境非常利于安倍政策的实施。”
日圆兑美元走软，让出口商股票受益。与此同时，投资者还买进那些经过昨日卖盘后股价变得有吸引力的股票。
NTT Docomo 跳涨3.6%，此前野村证券将该公司评级从“中性”上调到“买入”，指出该移动运营商的中期成长策略具有吸引力，并且股东回报也很丰厚。
市场人士称，由于担心中国经济形势，以及沙特阿拉伯和伊朗冲突引发的地缘政治风险，市场风险偏好依然很低。
东证股价指数 上涨0.3%至1,514.25点。JPX-日经400指数 上涨0.3%至13,637.58点。（完）
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。