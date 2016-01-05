《全球汇市》日圆涨势歇缓，因中国股市暂时止跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差小涨至五日高点，受强劲需求支撑
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
新西兰元兑美元 持平于0.6747美元，隔夜下跌1.1%。
加元持稳，因原油价格小幅上涨。
美元兑加元 报1.3911加元，隔夜曾最多上涨1%至1.3983加元。
欧元兑美元 报1.0820美元，脱离周一触及的一个月低点1.0781美元，因避险买盘推低美国公债收益率，令美元承压。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0818 1.0829 -0.10 -0.39 1.0860
美元/日圆 119.57 119.42 +0.13 -0.61 120.30
欧元/日圆 129.35 129.32 +0.02 -1.00 130.65
美元/瑞郎 1.0015 1.0016 -0.01 -0.03 1.0018
英镑/美元 1.4712 1.4715 -0.02 -0.18 1.4738
美元/加元 1.3898 1.3951 -0.38 +0.43 1.3839
美元/离岸人民币 6.6352 6.6283 +0.10 +1.02 6.5680
澳元/美元 0.7206 0.7188 +0.25 -0.95 0.7275
新西兰元/美元 0.6746 0.6749 -0.04 -1.16 0.6825
澳元/日圆 86.160 85.870 +0.34 -1.55 87.520
新西兰元/日圆 80.660 80.600 +0.07 -1.75 82.100
英镑/日圆 175.91 175.73 +0.10 -0.78 177.30
澳元/新西兰元 1.0676 1.0647 +0.27 +0.29 1.0645
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 汪红英/杜明霞/刘秀红/白云; 审校 蔡美珍/王颖/张明钧/许娜)
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。