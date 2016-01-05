版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 5日 星期二 11:17 BJT

《全球汇市》日圆涨势歇缓，因中国股市暂时止跌

新西兰元兑美元 持平于0.6747美元，隔夜下跌1.1%。

加元持稳，因原油价格小幅上涨。

美元兑加元 报1.3911加元，隔夜曾最多上涨1%至1.3983加元。

欧元兑美元 报1.0820美元，脱离周一触及的一个月低点1.0781美元，因避险买盘推低美国公债收益率，令美元承压。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0818 1.0829 -0.10 -0.39 1.0860

美元/日圆 119.57 119.42 +0.13 -0.61 120.30

欧元/日圆 129.35 129.32 +0.02 -1.00 130.65

美元/瑞郎 1.0015 1.0016 -0.01 -0.03 1.0018

英镑/美元 1.4712 1.4715 -0.02 -0.18 1.4738

美元/加元 1.3898 1.3951 -0.38 +0.43 1.3839

美元/离岸人民币 6.6352 6.6283 +0.10 +1.02 6.5680

澳元/美元 0.7206 0.7188 +0.25 -0.95 0.7275

新西兰元/美元 0.6746 0.6749 -0.04 -1.16 0.6825

澳元/日圆 86.160 85.870 +0.34 -1.55 87.520

新西兰元/日圆 80.660 80.600 +0.07 -1.75 82.100

英镑/日圆 175.91 175.73 +0.10 -0.78 177.30

澳元/新西兰元 1.0676 1.0647 +0.27 +0.29 1.0645

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 汪红英/杜明霞/刘秀红/白云; 审校 蔡美珍/王颖/张明钧/许娜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐