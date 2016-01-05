中港个股：金风科技获安邦保险增持，持股比例升至14.99%为第二大股东

路透香港1月5日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技 近月不断获得安邦保险集团增持股份，后者持股比例已升至14.99%，为第二大股东。

金风科技周一晚间公告，截至2015年12月31日，安邦集团及其子公司合计持有金风科技A股约3.69亿股，占A股类别股份的16.5%；持有金风科技H股约4,122万股，合计持有金风科技约4.1亿股并占总股本的14.99%。

以单一持股计，安邦集团的持股比例已超越新疆风能以及中国三峡新能源的13.74%及10.52%，但由于中国三峡新能源持有新疆风能43.33%股权，令中国三峡新能源实际控制金风科技逾24%的权益，故安邦只能被视作第二大股东。

根据此前的披露，安邦集团通过不同的业务分支投资于金风科技，包括和谐保险、安邦养老及安邦人寿。该集团亦透过大手买入而成为香港另一家上市公司远洋地产 的最大股东。

香港时间11:03，金风科技A股涨3.85%，报21.3元人民币；H股则跌0.28%，报14港元。（完）

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