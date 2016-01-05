韩国金融市场：韩股因中国股市企稳而反弹，韩元小涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差小涨至五日高点，受强劲需求支撑
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
0233GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,185.6 1,187.7
日圆/韩元 9.9114/280 9.9561
韩国公债期货 * 109.72 109.74
韩国综合股价指数 1,934.38 1,918.76
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。