更新版 2-中国汇市：人民币兑美元小幅收跌，贬值预期浓厚成交放大

* 人民币小幅收跌 * 中间价大跌逾130点子，基本跟随昨日收盘价 * 成交活跃，客盘购汇需求仍旺盛 * 两地价差突破1,200点子，央行容忍度上升 * 跌势难改但有望趋缓 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月5日 - 人民币兑美元即期 周二收盘较上日收盘价小跌，中间价 则续创逾四年半新低。交易员指出，中间价跟随昨日收盘价跌逾130点子，表明中国央行对 汇率下跌容忍度较高，而从即期开盘后快速向中间价靠拢看，则是不希望贬值失控，预计短 期跌势难改但有望趋缓。 他们并表示，受昨日夜盘汇率影响，今日购汇需求旺盛，央行大力出手稳住汇价，收盘 前成交量已突破300亿美元。离岸CNH 虽跌势趋缓，但两地价差已突破1,200点子， 料短期内价差仍难弥合。另外，首个夜盘交易虽然流动性较差，但仍可称“开局良好”。 一股份行交易员称，昨天夜盘美元已经开到6.53上面了，今天盘初在6.52下面，“所以 大家买的比较多。客户觉得能早买就尽量早买，大家预期（人民币）还是会贬得很凶。客盘 购汇很多，机构大多逢低买入，很少有空美元的。” 该交易员并指出，由于两地价差已经扩大至1200点，离岸人民币也不敢轻易大贬，将等 待在岸人民币进一步走低。 另一外资行交易员表示，夜盘交易覆盖到伦敦时段，目前给市场提供了一个交易的可能 性，未来关键还要看客盘是否会进入，首个夜盘交易各方参与积极性较高，成交虽然不及正 常时段，但亦可圈可点，随着市场建设进一步完善，夜盘前景看好。 根据央行此前表示，夜间交易的流动性相对较差，可能使市场出现较大波动，汇率容易 失真甚至有被操纵的可能。若以23:30的汇率作为收盘价，做市商参考这一价格为次日中间 价报价，可能削弱中间价的基准性和代表性。 周二收盘后人民币贬值幅度继续扩大。上日夜盘时段，因流动性下降和大行维稳力量离 场，人民币继续快速下行，并刷新逾四年半新低。至23:30人民币对美元最终报在6.5338， 较2015年12月31日的6.4936下跌0.62%。 离岸人民币即期 周二继续下跌，并顺势跌破6.64关口，继续刷新2011年9月来 新低；其在2016年首个交易日开盘即大跌，盘中下探6.6350的四年半低点，跌幅一度达1%。 申万宏源证券最新观点认为，中国经济企稳之前，人民币汇率还会维持总体贬值态势， 大概到2017年贬到7左右，即未来两年年均贬值幅度3.85%。另外，预期是决定人民币汇率的 重要因素，提防悲观预期成为普遍预期。 全球汇市方面， 中国股市止跌后，日圆兑美元和欧元的升势在周二歇缓，不过交易商 依然保持警惕，因现在还不能确定中国股市是否已见底。 。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.5199 6.5172 -0.04% 中间价 6.5169 6.5032 -0.21% 成交额 323.29亿美 271.88亿美 元 元 日内波动幅度(pips) 90 日高6.5178 日低6.5268 今年以来升贬幅度 -0.40% 2005年汇改以来升贬幅度 26.95% 一年期美元/人民币掉期 +1,210 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.6408 6.6288 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.875 6.858 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5199。外汇交易中心自1 月4日，每天公布11次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个 参考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度 和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇 率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价 ，并一次性贬值近2%。(完) (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进/黄凯)