路透基点：亚太区(除日本)2015年联贷总额降10%至4,710亿美元--TRLPC

2015年与中国企业相关的公司治理问题继续使市场不安，但随着第三和第四季中国交易量放缓，印度的交易活动回升。

印度顶级企业和国有企业可凭借这些趋势获得有竞争力的定价。巴基斯坦把迄今最大一笔贷款的贷款成本也砍掉了近30%。

巴基斯坦获得了一笔3亿美元的18个月期贷款，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码325个基点，这和该国9月获得的2.5亿美元一年期贷款的利率相当。

“银行目前手握大量现金，正在积极追逐资产。但市场又缺乏收益率较高的资产。这种供需严重失衡局面推低了定价，”美银美林的Ooi说。

“在顶级借款人看来，定价已接近或处于最低点，就因为定价已处于或低于大多数放款人的融资成本。除此之外，美元和日圆贷款利差在扩大，因此日本大型银行在定价时或许不会那么激进，”Crane说。

由于美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息将导致美元债务成本更高，借款人将继续转向本币贷款，银行人士因而预计2016年贷款活动将继续下降。

“对贷款案委托书的争夺将更加激烈，将导致定价进一步承压，尤其是在费用、展期和结构宽松度方面，”Crane说。(完) (编译 刘秀红/张若琪/李婷仪/汪红英；审校 王颖/于春红/白云)