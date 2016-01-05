路透基点：亚太区(除日本)2015年联贷总额降10%至4,710亿美元--TRLPC

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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2015年与中国企业相关的公司治理问题继续使市场不安，但随着第三和第四季中国交易量放缓，印度的交易活动回升。
印度顶级企业和国有企业可凭借这些趋势获得有竞争力的定价。巴基斯坦把迄今最大一笔贷款的贷款成本也砍掉了近30%。
巴基斯坦获得了一笔3亿美元的18个月期贷款，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码325个基点，这和该国9月获得的2.5亿美元一年期贷款的利率相当。
“银行目前手握大量现金，正在积极追逐资产。但市场又缺乏收益率较高的资产。这种供需严重失衡局面推低了定价，”美银美林的Ooi说。
“在顶级借款人看来，定价已接近或处于最低点，就因为定价已处于或低于大多数放款人的融资成本。除此之外，美元和日圆贷款利差在扩大，因此日本大型银行在定价时或许不会那么激进，”Crane说。
由于美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息将导致美元债务成本更高，借款人将继续转向本币贷款，银行人士因而预计2016年贷款活动将继续下降。
“对贷款案委托书的争夺将更加激烈，将导致定价进一步承压，尤其是在费用、展期和结构宽松度方面，”Crane说。(完) (编译 刘秀红/张若琪/李婷仪/汪红英；审校 王颖/于春红/白云)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。