《路透晚报》--1月5日日间新闻摘要（中港台）

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
【政经】
--中国农业：国务院部署推进农村一二三产业融合发展，加大政策支持力度
新华社周一稍晚报导称，中国国务院日前要求推进农村一二三产业融合发展，要加大财税、土地等政策支持力度，开展试点示范，落实地方责任，强化部门协作，健全农村产业融合推进机制。
--两岸关系：中国南昌、昆明、重庆拟试点开放大陆居民经台湾中转--国台办
中国国台办周二表示，为落实两岸领导人会面成果，大陆有关方面拟试点开放大陆居民经台湾桃园机场的中转业务，以南昌、昆明、重庆为首批试点城市。
--《猴年展望》香港楼价只升不跌“神话”有望破灭，但“辣招”难撤
随着2015年第四季见顶回落，香港楼价持续七年之久的只升不跌“神话”有望在2016年被打破；但政府过去数年不断施加的限制楼市措施冻结供需，令“上车”门槛大大提高，这反而为楼市结成保护网，市场预期今年楼价或仅温和下调约一成，惟调整期可能较为漫长。
--中国反腐：北京市委原副书记吕锡文严重违纪被“双开”，中纪委已立案审查
中国中共中央纪委日前对第十八届中央候补委员、北京市委原副书记吕锡文严重违纪问题进行了立案审查，并决定给予其开除党籍、开除公职处分。
【金融】
--中国金融：元旦假期银联卡交易额同比增26.2%，境外交易增长明显--银联
中国银联周一稍晚公布元旦假期银联网络交易数据称，今年元旦假日期间，银联网络交易金额和笔数同比分别增长26.2%和16.4%；其中，银联卡在境外线下交易笔数同比增长近20%。
--券商观点：中国银行业不良好于预期，因已压缩过剩产业信贷--东方证券
中国东方证券首席银行业分析师王剑发布最新报告称，随着宏观政策转向由更加精准的产业政策实现产能出清，以及中国商业银行已提早对产能过剩产业主动压缩信贷，银行业资产质量状况会好于市场预期。
【固定收益】
--中国公开市场：逆回购重启并创四个月新高，央行维稳短期资金意图不改
中国央行公开市场周二的2016年首次操作重启逆回购，规模并剧增至1,300亿元人民币，创四个月来单日新高。业内人士称，新年伊始银行间流动性持续偏紧，逆回购放量可有效平抑资金波动，显示央行维护短期资金面平稳的决心依旧。
--中国货币市场：资金面趋缓回购利率略跌，央行放量逆回购安抚人心
中国银行间市场周二资金紧绷局面明显趋缓，回购利率亦继续小幅走跌；昨日临近尾盘资金供给已开始转暖，而今日央行公开市场重启逆回购操作并大幅放量，进一步安抚人心的同时巩固了流动性向好势头。
--中国债市动态：逆回购大力放水助现券趋稳，关注汇率变化影响
中国央行周二公开市场逆回购放量安抚机构情绪，银行间债市主要利率债收益率在一度续涨后，渐回落至上日收盘水平附近。不过国债期货市场上，两个期限主力合约跌势未改。
--《中国新债预测》一年国债利率预测均值2.35%，10年续发国债2.89%
中国财政部周三将招标一年期固息国债及10年期续发国债，为今年首批招标的记账式国债。路透调查显示，年初债市开局不利，去年末的火热配置需求后劲显不足，在短期偏谨慎的市场氛围中，料明日两期债需求相对一般，定位接近二级水平，预测均值分别为2.35%和2.89%。
--路透调查：降准预期仍然较高，债市走势分化需关注信用风险
汤森路透中国固定收益市场展望2016年第1期的参与机构预期，中国央行1月维持基准利率不变，降准概率则超过八成，同时1季度继续降息降准预期仍然较高；1月资金面预期整体较为乐观，利率债收益率继续小幅看跌，但信用债因违约风险提升全面看空。
--中国货币市场：42家银行公布2016年同业存单发行计划，累计规模41,708亿
中国工商银行、招商银行和浦发银行等多家银行先后公告2016年同业存单发行额度。至此，已有42家银行公布发行计划，累计规模41,708亿元人民币。
--新债招标：国开行七年增发债收益率3.2546%，10年3.1853%--业内人士
业内人士周二透露，中国国家开发银行上午招标的七及10年期固息增发债中标收益率分别为3.2546%和3.1853%；一年、三年及五年固息增发债中标收益率分别为2.4243%、2.7138%和2.9582%。
【外汇】
--中国汇市：人民币兑美元早盘小跌成交活跃，短期跌势难改但料趋缓
人民币兑美元即期周二早盘跌势快速收窄，中间价则续创逾四年半新低。交易员指出，中间价跟随昨日收盘价跌逾130点子，表明中国央行对汇率下跌容忍度较高，而从即期开盘后快速向中间价靠拢看，则是不希望贬值失控，预计短期跌势难改但有望趋缓。
--投行观点：人民币近期进一步贬值风险明显上升，关注汇率政策走向--中金
投行中金公司周二发布研报指出，2016年首个交易日人民币对美元汇率大幅下跌，16:30收盘后仍继续下跌，而新年伊始个人集中购汇、经济疲软，股市大跌以及离岸市场大幅下挫等多因素叠加，至人民币首日下挫。人民币近期进一步贬值的风险显着上升，而其调整幅度仍取决于汇率政策的后续走向。
【证券/行业】
--中国证券：证监会称将不断完善熔断相关机制，规范大股东等减持
中国证监会周二称，将根据熔断机制实际运行情况，不断完善相关机制。此外，其正在研究完善规范上市公司大股东及董监事等减持股份的规定，对于通过集中竞价交易减持股份的，将建立大股东等减持预披露制度，并在一定时间内对减持股份的比例进行限制，引导其通过大宗交易、协议转让等途径减持。该规定将于近日公布。
--中国股市：沪综指续收跌，市场信心不稳盘中大幅震荡
中国股市沪综指周二续收跌。分析师指出，继昨日新年首日暴跌触发熔断机制后，今日大盘出现大幅震荡，早盘受证监会盘前新表态提振一度低开高走逆转翻红，但午后2点以后又出现急速跳水跌逾3%，显示市场信心极为不稳。尾盘有资金集中拉抬金融股，助大盘缩减跌幅，而中小盘股走势依旧较为疲弱。
--《独家新闻》大连万达集团将收购美国传奇娱乐多数股权--消息
知情消息人士透露，中国房地产与投资企业--大连万达集团已同意收购美国电影制作公司传奇娱乐(Legendary Entertainment)多数股权，对后者的估值在30-40亿美元之间。
--中港个股：万科去年全年销售增逾两成，重大资产重组事项工作正常推进
中国最大房地产开发商--万科周一晚间公告称，去年公司累计实现销售金额2,614.7亿元人民币，同比增长21.54%，且近期新增21个地产开发项目，大部分位于一二线城市。
--中港个股：金风科技获安邦保险增持，持股比例升至14.99%为第二大股东
中国风电设备制造商--新疆金风科技近月不断获得安邦保险集团增持股份，后者持股比例已升至14.99%，为第二大股东。
--中国企业：互联网企业并购去年大爆发，本土独立投行业绩现井喷
去年资本寒冬促使中国互联网行业并购大爆发，这使得国内专注于TMT（电信、媒体及科技）领域的本土投行如鱼得水，华兴资本、投中资本和汉能投资三大独立投行去年完成的交易额均出现数倍的成长。 (完) (整理 林高丽; 审校 黄凯)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。