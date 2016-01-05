《路透晚报》--1月5日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国农业：国务院部署推进农村一二三产业融合发展，加大政策支持力度

新华社周一稍晚报导称，中国国务院日前要求推进农村一二三产业融合发展，要加大财税、土地等政策支持力度，开展试点示范，落实地方责任，强化部门协作，健全农村产业融合推进机制。

--两岸关系：中国南昌、昆明、重庆拟试点开放大陆居民经台湾中转--国台办

中国国台办周二表示，为落实两岸领导人会面成果，大陆有关方面拟试点开放大陆居民经台湾桃园机场的中转业务，以南昌、昆明、重庆为首批试点城市。

--《猴年展望》香港楼价只升不跌“神话”有望破灭，但“辣招”难撤

随着2015年第四季见顶回落，香港楼价持续七年之久的只升不跌“神话”有望在2016年被打破；但政府过去数年不断施加的限制楼市措施冻结供需，令“上车”门槛大大提高，这反而为楼市结成保护网，市场预期今年楼价或仅温和下调约一成，惟调整期可能较为漫长。

--中国反腐：北京市委原副书记吕锡文严重违纪被“双开”，中纪委已立案审查

中国中共中央纪委日前对第十八届中央候补委员、北京市委原副书记吕锡文严重违纪问题进行了立案审查，并决定给予其开除党籍、开除公职处分。

【金融】

--中国金融：元旦假期银联卡交易额同比增26.2%，境外交易增长明显--银联

中国银联周一稍晚公布元旦假期银联网络交易数据称，今年元旦假日期间，银联网络交易金额和笔数同比分别增长26.2%和16.4%；其中，银联卡在境外线下交易笔数同比增长近20%。

--券商观点：中国银行业不良好于预期，因已压缩过剩产业信贷--东方证券

中国东方证券首席银行业分析师王剑发布最新报告称，随着宏观政策转向由更加精准的产业政策实现产能出清，以及中国商业银行已提早对产能过剩产业主动压缩信贷，银行业资产质量状况会好于市场预期。

【固定收益】

--中国公开市场：逆回购重启并创四个月新高，央行维稳短期资金意图不改

中国央行公开市场周二的2016年首次操作重启逆回购，规模并剧增至1,300亿元人民币，创四个月来单日新高。业内人士称，新年伊始银行间流动性持续偏紧，逆回购放量可有效平抑资金波动，显示央行维护短期资金面平稳的决心依旧。

--中国货币市场：资金面趋缓回购利率略跌，央行放量逆回购安抚人心

中国银行间市场周二资金紧绷局面明显趋缓，回购利率亦继续小幅走跌；昨日临近尾盘资金供给已开始转暖，而今日央行公开市场重启逆回购操作并大幅放量，进一步安抚人心的同时巩固了流动性向好势头。

--中国债市动态：逆回购大力放水助现券趋稳，关注汇率变化影响

中国央行周二公开市场逆回购放量安抚机构情绪，银行间债市主要利率债收益率在一度续涨后，渐回落至上日收盘水平附近。不过国债期货市场上，两个期限主力合约跌势未改。

--《中国新债预测》一年国债利率预测均值2.35%，10年续发国债2.89%

中国财政部周三将招标一年期固息国债及10年期续发国债，为今年首批招标的记账式国债。路透调查显示，年初债市开局不利，去年末的火热配置需求后劲显不足，在短期偏谨慎的市场氛围中，料明日两期债需求相对一般，定位接近二级水平，预测均值分别为2.35%和2.89%。

--路透调查：降准预期仍然较高，债市走势分化需关注信用风险

汤森路透中国固定收益市场展望2016年第1期的参与机构预期，中国央行1月维持基准利率不变，降准概率则超过八成，同时1季度继续降息降准预期仍然较高；1月资金面预期整体较为乐观，利率债收益率继续小幅看跌，但信用债因违约风险提升全面看空。

--中国货币市场：42家银行公布2016年同业存单发行计划，累计规模41,708亿

中国工商银行、招商银行和浦发银行等多家银行先后公告2016年同业存单发行额度。至此，已有42家银行公布发行计划，累计规模41,708亿元人民币。

--新债招标：国开行七年增发债收益率3.2546%，10年3.1853%--业内人士

业内人士周二透露，中国国家开发银行上午招标的七及10年期固息增发债中标收益率分别为3.2546%和3.1853%；一年、三年及五年固息增发债中标收益率分别为2.4243%、2.7138%和2.9582%。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘小跌成交活跃，短期跌势难改但料趋缓

人民币兑美元即期周二早盘跌势快速收窄，中间价则续创逾四年半新低。交易员指出，中间价跟随昨日收盘价跌逾130点子，表明中国央行对汇率下跌容忍度较高，而从即期开盘后快速向中间价靠拢看，则是不希望贬值失控，预计短期跌势难改但有望趋缓。

--投行观点：人民币近期进一步贬值风险明显上升，关注汇率政策走向--中金

投行中金公司周二发布研报指出，2016年首个交易日人民币对美元汇率大幅下跌，16:30收盘后仍继续下跌，而新年伊始个人集中购汇、经济疲软，股市大跌以及离岸市场大幅下挫等多因素叠加，至人民币首日下挫。人民币近期进一步贬值的风险显着上升，而其调整幅度仍取决于汇率政策的后续走向。

【证券/行业】

--中国证券：证监会称将不断完善熔断相关机制，规范大股东等减持

中国证监会周二称，将根据熔断机制实际运行情况，不断完善相关机制。此外，其正在研究完善规范上市公司大股东及董监事等减持股份的规定，对于通过集中竞价交易减持股份的，将建立大股东等减持预披露制度，并在一定时间内对减持股份的比例进行限制，引导其通过大宗交易、协议转让等途径减持。该规定将于近日公布。

--中国股市：沪综指续收跌，市场信心不稳盘中大幅震荡

中国股市沪综指周二续收跌。分析师指出，继昨日新年首日暴跌触发熔断机制后，今日大盘出现大幅震荡，早盘受证监会盘前新表态提振一度低开高走逆转翻红，但午后2点以后又出现急速跳水跌逾3%，显示市场信心极为不稳。尾盘有资金集中拉抬金融股，助大盘缩减跌幅，而中小盘股走势依旧较为疲弱。

--《独家新闻》大连万达集团将收购美国传奇娱乐多数股权--消息

知情消息人士透露，中国房地产与投资企业--大连万达集团已同意收购美国电影制作公司传奇娱乐(Legendary Entertainment)多数股权，对后者的估值在30-40亿美元之间。

--中港个股：万科去年全年销售增逾两成，重大资产重组事项工作正常推进

中国最大房地产开发商--万科周一晚间公告称，去年公司累计实现销售金额2,614.7亿元人民币，同比增长21.54%，且近期新增21个地产开发项目，大部分位于一二线城市。

--中港个股：金风科技获安邦保险增持，持股比例升至14.99%为第二大股东

中国风电设备制造商--新疆金风科技近月不断获得安邦保险集团增持股份，后者持股比例已升至14.99%，为第二大股东。

--中国企业：互联网企业并购去年大爆发，本土独立投行业绩现井喷