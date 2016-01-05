美国个股：部分股东希望雅虎尽快出售互联网业务，不惜缴纳额外税费

路透1月5日 - 雅虎 部分主要股东担心公司核心互联网业务价值会下降，所以希望公司能尽早将这一业务售出。

这些股东称，相对于等待雅虎执行免税剥离此项业务的计划，他们更青睐尽快售出。此项核心业务包括雅虎的运动和新闻网站及其广受欢迎的电子邮件服务。

路透看到了一位主要股东发给雅虎董事会的信函，并与一些了解其他主要股东看法的人士进行了交谈。

这些股东认为，他们宁愿现在多交些税，也好过看到他们所持有的股份在稍后剥离时价值大幅缩水。过去一年中，雅虎股价累计下滑36%，投资者担心接下来还可能继续大跌。

一些投资者还担心美国国税局可能会在雅虎的免税优惠上找麻烦，可能将令股东面临巨额的税款支付。国税局曾经通过拒绝签发给予雅虎免税优惠的裁定，而促使雅虎取消剥离在阿里巴巴 持有股权的前次计划。鉴于此，雅虎很容易在晚些时候遭遇国税局对其免税优惠的质疑。

雅虎管理层和董事会承受的压力自11月以来持续增加，因股东之一的Starboard Value LP在当时呼吁雅虎出售公司主营业务，而不要剥离在阿里巴巴的持股。截至9月30日，Starboard Value LP持有雅虎0.75%的股票，是第23大股东。

雅虎在12月放弃了剥离阿里巴巴持股的计划，转而宣布将剥离其它资产，比如在雅虎日本业务的持股，以构建一家新公司。现在，这个新策略也遭到质疑。

一些股东在去年大多数时候都表达出对雅虎首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)的质疑，怀疑她是否有一坚实的计划来帮助雅虎互联网媒体业务走出困境。

一位熟悉Starboard看法的消息人士称，该对冲基金估计雅虎主营业务在一战略买家看来可有约50亿美元的估值，由此产生的税款可能高达10亿美元左右。

另一位排名处在前十的大股东匿名表示，取决于业务出售的价码，所需支付的税款可能介于4-8亿美元。

有关分拆可能产生的税务法规不确定性，令投资者备感压力。“投资者并未信服公司管理层对法令的解释以及所给出的建议。”Pivot Research分析师Brian Wieser说。（完）