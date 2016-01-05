韩国已公布经济指标--2016/1/5

国际油市：亚洲石脑油裂解价差小涨至五日高点，受强劲需求支撑
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +1.3% @-r +0.3% @-r 1月25-26日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.0% -- -- 工业生产(m/m) 11月 -2.1% @ -1.3% @-r -- -- 失业率 11月 3.4% @ 3.4% @ 1月12日 -- 贸易收支(亿美元) 12月 顺差72 p 顺差103 r -- -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。