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亚洲 | 2016年 1月 5日 星期二 12:08 BJT

日本债市：公债收益率降至一年最低，避险情绪对债市利好

指标10年期日本公债收益率 下降0.5个基点至0.255%，此前一度触及0.250%，为2015年1月以来最低水平。

中国股市沪综指 周二显现企稳迹象，但经历周一7%的暴跌之后，投资者仍对高风险资产保持警惕。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.015% +0.0 -0.015%

五年期公债 0.030% +0.5 0.025%

10年期公债 0.255% -0.5 0.260%

20年期公债 0.975% -0.5 0.980%

30年期公债 1.250% -1.5 1.265%

10年期公债期货 <0#JGB:> 149.13 +0.02 149.11

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 刘秀红；审校 孙茉莉/许娜)

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