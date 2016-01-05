日本债市：公债收益率降至一年最低，避险情绪对债市利好

国际油市：亚洲石脑油裂解价差小涨至五日高点，受强劲需求支撑
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
指标10年期日本公债收益率 下降0.5个基点至0.255%，此前一度触及0.250%，为2015年1月以来最低水平。
中国股市沪综指 周二显现企稳迹象，但经历周一7%的暴跌之后，投资者仍对高风险资产保持警惕。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.015% +0.0 -0.015%
五年期公债 0.030% +0.5 0.025%
10年期公债 0.255% -0.5 0.260%
20年期公债 0.975% -0.5 0.980%
30年期公债 1.250% -1.5 1.265%
10年期公债期货 <0#JGB:> 149.13 +0.02 149.11
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 刘秀红；审校 孙茉莉/许娜)
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。