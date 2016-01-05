中国货币市场：资金面趋缓回购利率略跌，央行放量逆回购安抚人心

路透上海1月5日 - 中国银行间市场周二资金紧绷局面明显趋缓，回购利率亦继续小幅走跌；昨日临近尾盘资金供给已开始转暖，而今日央行公开市场重启逆回购操作并大幅放量，进一步安抚人心的同时巩固了流动性向好势头。

交易员并指出，面对年末年初的资金面短期动荡，央行此次反应似乎不像以往迅速，这也令宽松货币政策步调是否会有微调的猜测泛起，今日逆回购操作暂时缓解了市场的担忧，不过在人民币汇率贬值等压力下，后续政策的动向仍需密切关注。

“今天松了，一大早过来就有大行过来问要不要钱，加上之后公开市场（逆回购）放量。”华东一银行交易员称。

上海一券商交易员谈到，央行大规模的逆回购操作对缓解资金面作用不小，但更为明显的效果是在心理层面的，“总觉得1,300亿元不至于威力这么大，只能说市场本来供需就还比较平衡，只不过一开始比较谨慎，等央妈放了大家就不担心了。”

不过她认为，今年汇率的贬值预期较为强烈，这可能会制约宽松货币政策的操作空间；而随着春节临近，节日现金需求将逐渐升温，春节前后降准的可能性还是不小。

上述银行的交易员亦表示，央行目前处于两难境地，一方面经济不振需要政策维持相对宽松环境，但外汇市场的压力也不得不考虑，“降准也只是弥补（资本）外流的部分，不是增加资金供给，今年能保持流动性中性，不紧就不错了。”

中国央行公开市场今日进行1,300亿元人民币逆回购操作，期限七天，利率仍持稳在2.25%，该操作规模创四个月来单日新高；据此计算，今日单日净投放1,200亿元。

而2015年央行在年末最后一天暂停公开市场操作，为逾半年来首次。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:04 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

-------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.0121 2.0248 -1.27

七天 2.2985 2.3065 -0.80

14天 2.8968 2.9311 -3.43

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.8800 5.7250 -84.50

七天 3.2900 4.4000 -111.00

14天 3.0200 2.6000 +42.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0300 2.0000 +3.00

七天 2.4500 2.4000 +5.00

14天 3.0700 2.9000 +17.00

Shibor

其中:隔夜 1.9980 1.9950 +0.30

七天 2.3300 2.3350 -0.50

三个月 3.0860 3.0860 +0.00