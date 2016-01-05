澳洲经济指标总览--1月5日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差小涨至五日高点，受强劲需求支撑
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2016年1月7日 商品及服务收支(亿澳元) 10月 逆差33.05 逆差24.03
出口(较前月) -3% +3.0%
进口(较前月) 持平 +2.0%
零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 2016年1月8日
(较前月) 10月 +0.5% +0.4%
就业市场(经季节调整) 2016年1月14日 就业人口(较前月变动,万人) 11月 +7.14 +5.86 全职就业人口(较前月变动,万人) +4.16 +4.0
失业率 5.8% 5.9% 就业参与率 65.3% 65.0%
消费者物价指数(CPI) 2016年1月27日 总体CPI(较前季) 第三季 +0.5% +0.7%
(较上年同期) +1.5% +1.5% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.3% +0.6%
(较上年同期) +2.1% +2.2% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.3% +0.5%
(较上年同期) +2.2% +2.4%
国际贸易价格指数 2016年1月28日 进口物价(较前季) 第三季 +1.4% +1.4% 出口物价(较前季) 持平 -4.4%
国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 2016年3月1日 经常帐收支 第三季 赤字181 赤字205 商品与服务贸易收支 逆差74.38 逆差109.46
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 2016年3月2日
(较前季) 第三季 +0.9% +0.3%
(较上年同期) +2.5% +1.9% (完)
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。