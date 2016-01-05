中国反腐：北京市委原副书记吕锡文严重违纪被“双开”，中纪委已立案审查

路透北京1月5日 - 中国中共中央纪委日前对第十八届中央候补委员、北京市委原副书记吕锡文严重违纪问题进行了立案审查，并决定给予其开除党籍、开除公职处分。

中纪委网站周二刊登通知称，经查，吕锡文严重违反政治纪律，妄议中央大政方针，长期搞团团伙伙，对抗组织审查；严重违反组织纪律，不按规定如实报告个人有关事项，在组织进行谈话时不如实向组织说明问题，违规选拔任用干部，插手原任职地方的人事安排.

此外，她还严重违反廉洁纪律，利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物，收受礼金，利用职务上的便利为亲属经营活动谋取利益，对身边工作人员失察失管；严重违反工作纪律，违规干预和插手市场经济活动，违规干预和插手执法活动；其中，利用职务上的便利为他人谋取利益，收受财物等问题涉嫌犯罪。

“吕锡文身为中央候补委员，理想信念丧失，严重违反党的纪律，且党的十八大后仍不收敛、不收手，性质恶劣、情节严重...”通知称，“决定给予吕锡文开除党籍、开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。”

吕锡文，女，1955年7月生，浙江宁波人，原本担任北京市委副书记，市委党校校长、北京行政学院院长。曾担任北京市西城区委副书记、区长、区委书记，市委常委、组织部部长。

中纪委网站同日还刊登通知称，日前已对国家宗教事务局原党组成员、副局长张乐斌严重违纪问题进行了立案审查，给予其开除党籍处分；由监察部报国务院批准，给予其行政开除处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。

“经查，张乐斌严重违反政治纪律和政治规矩、组织纪律，搞团团伙伙；严重违反廉洁纪律，利用职务上的便利或影响为他人谋取利益并收受财物，收受礼金，”中纪委称，“其中，利用职务上的便利或影响为他人谋取利益，收受财物问题涉嫌犯罪。”（完）

欲览详情，请点击中纪委网站链接 www.ccdi.gov.cn/xwtt/ (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)