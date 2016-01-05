台湾债市：10年公债殖利率出量收升，大型银行纷纷进场捡便宜

* 殖利率再探低档，追价力道减弱 * 殖利率强弹，大型银行买盘进驻 * 明日104/12期殖利率暂看1.03-1.07% 路透台北1月5日 - 台湾指标10年公债 殖利率周二出量收升；交易员指出 ，在早盘殖利率再走低后，追价力道明显转弱，来自证券商等短线多单出场，带动殖利率强 劲反弹。 他们表示，由于殖利率走低致追价力道减弱，交易员开始反手做空，但因殖利率强弹， 让多单终于撑不住纷纷出场，空单则趁机回补。 〞殖利率都K到天花板了，因为往下追力道减弱，大家就反手往上K，但殖利率弹太快 了，弹到1.02%有点多杀多的味道。〞一位大型外银交易员说。 一位大型银行交易员指出，午后殖利率强弹，对于剩余资金很多的银行来说可以说是难 得进场的机会，纷纷进场买进；但今天利率有点超涨，料明日有机会稍微回落。 交易员预估，明日五年券104/13期 殖利率区间在0.59-0.64%间；10年券10 4/12期殖利率则介于1.03-1.07%间。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +1.34 0.6200% 0.5965-0.6340% 21.5 10 104/12 +5.20 1.0500% 0.9866-1.0688% 35.55 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 104/12 1.0500% 5 104/13 0.6200% 3 105/1 0.4630% 2 104/10 没有成交 (完) (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)