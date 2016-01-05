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亚洲 | 2016年 1月 5日 星期二 15:25 BJT

台湾债市：10年公债殖利率出量收升，大型银行纷纷进场捡便宜

* 殖利率再探低档，追价力道减弱
    * 殖利率强弹，大型银行买盘进驻
    * 明日104/12期殖利率暂看1.03-1.07%

    路透台北1月5日 - 台湾指标10年公债 殖利率周二出量收升；交易员指出
，在早盘殖利率再走低后，追价力道明显转弱，来自证券商等短线多单出场，带动殖利率强
劲反弹。
   
    他们表示，由于殖利率走低致追价力道减弱，交易员开始反手做空，但因殖利率强弹，
让多单终于撑不住纷纷出场，空单则趁机回补。
    
     〞殖利率都K到天花板了，因为往下追力道减弱，大家就反手往上K，但殖利率弹太快
了，弹到1.02%有点多杀多的味道。〞一位大型外银交易员说。
    
    一位大型银行交易员指出，午后殖利率强弹，对于剩余资金很多的银行来说可以说是难
得进场的机会，纷纷进场买进；但今天利率有点超涨，料明日有机会稍微回落。 
    
    交易员预估，明日五年券104/13期 殖利率区间在0.59-0.64%间；10年券10
4/12期殖利率则介于1.03-1.07%间。      
       
     收盘价                   涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                   (基点)                              (亿台币)
 期                                                               
  5  104/13                    +1.34     0.6200%  0.5965-0.6340%      21.5
 10  104/12                    +5.20     1.0500%  0.9866-1.0688%     35.55
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  30    104/11                      没有成交
  20    104/14                      没有成交
  10    104/12                       1.0500%
   5    104/13                       0.6200%
   3     105/1                       0.4630%
   2    104/10                      没有成交
 (完)     

 (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)

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