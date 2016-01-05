香港个股：花样年子公司发行11亿元境内公司债券，五年期票面利率7.29%

路透香港1月5日 - 中国房地产商--花样年控股 周二宣布，已完成发行本金额11亿元人民币的五年期境内公司债券，票面利率为7.29%。

公司的声明称，是次发行的债券为无担保，于第三年末，发行人有权上调票面利率，而投资者有权回售债券。

在开曼群岛注册成立的花样年，透过其在内地注册的全资附属公司花样年集团（中国）有限公司（发行人）发行上述境内公司债。公司原来获中国证监会批出15亿元的发行额度。

联合信用评级给予发行人及该境内债券＂AA＂评级，发行人拟将发债所得款项偿还金融机构的贷款及补充一般营运资金。

该公司去年9月亦发行了20亿元的五年期境内公司债，当时的票面利率为6.95%。 （完）

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招商证券及中国国际金融为本次发行的联席主承销商。境内债券将于上海证券交易所上市。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)