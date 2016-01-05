《汇市简讯》美元兑加元上档动能减弱

0421GMT * 美元兑加元落在12月中以来区间1.38/1.40的中间，最新报在1.39 05 * 亚洲市场冷静下来，加元兑美元周一0.9%的跌幅扳回近半 * 加拿大12月制造业活动处于纪录低位、油价疲弱带来沉重压力 * 初步趋势为走升；美元兑加元收在20日移动均线切入位1.3818上 方 * 五日移动均线切入位1.3883为初步支撑位，之后是10日移动均线1 .3871，周一高位1.3983为阻力位 * 图表：reut.rs/1PH6DAs (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 李婷仪)