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亚洲 | 2016年 1月 5日 星期二 12:43 BJT

《汇市简讯》美元兑加元上档动能减弱

0421GMT
    
    *  美元兑加元落在12月中以来区间1.38/1.40的中间，最新报在1.39
05
    *  亚洲市场冷静下来，加元兑美元周一0.9%的跌幅扳回近半
    *  加拿大12月制造业活动处于纪录低位、油价疲弱带来沉重压力
    *  初步趋势为走升；美元兑加元收在20日移动均线切入位1.3818上
方
    *  五日移动均线切入位1.3883为初步支撑位，之后是10日移动均线1
.3871，周一高位1.3983为阻力位
    * 　图表：reut.rs/1PH6DAs
(完)
          
      
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 (编译 戴素萍 审校 李婷仪)

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