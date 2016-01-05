美国个股：仙童半导体料将公布华润的要约为较佳要约--彭博

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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路透1月4日 - 据彭博报导，仙童半导体(Fairchild Semiconductor) 计划表示，由华润集团和北京清芯华创投资管理有限公司(简称：华创投资)牵头财团修改后的收购要约为较佳要约。
彭博引述消息人士称，最早周二就可能发布公告。
仙童半导体上周称，收到Party G Group修改后的收购要约，每股以现金支付21.70美元。
熟悉情况的消息人士上周告诉路透，Party G Group被确定为华润集团旗下华润微电子。
由于不在正常营业时间，路透记者未能立即联系到仙童半导体、华润集团和华创投资予以置评。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。