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亚洲 | 2016年 1月 5日 星期二 13:21 BJT

美国个股：仙童半导体料将公布华润的要约为较佳要约--彭博

路透1月4日 - 据彭博报导，仙童半导体(Fairchild Semiconductor) 计划表示，由华润集团和北京清芯华创投资管理有限公司(简称：华创投资)牵头财团修改后的收购要约为较佳要约。

彭博引述消息人士称，最早周二就可能发布公告。

仙童半导体上周称，收到Party G Group修改后的收购要约，每股以现金支付21.70美元。

熟悉情况的消息人士上周告诉路透，Party G Group被确定为华润集团旗下华润微电子。

由于不在正常营业时间，路透记者未能立即联系到仙童半导体、华润集团和华创投资予以置评。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)

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