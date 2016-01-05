修正-美国个股：英伟达称沃尔沃将是其自驾车载新款电脑的第一个客户

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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(修正和调整内文第三段的表达措辞)
路透拉斯维加斯1月4日 - 英伟达(Nvidia) 在国际消费电子展(CES)将登场前，公开了一部只有饭盒大小、适用自动驾驶汽车的新型超级电脑，并称沃尔沃汽车集团将是这款新设备的第一个客户。
沃尔沃在中国的公司发言人并未立即回应记者的电询。
英伟达执行长黄仁勳表示，这部新Drive PX 2的运算能力相当于150部苹果MacBook Pro电脑，每秒能执行多达24万亿(兆)次的“深度学习”运算--让电脑运用人工智慧(人工智能，AI)自行设计程式，辨识不同的驾驶情境。
车商和矽谷企业在自驾技术的合作，是今年CES的焦点。
黄仁勳未提供Drive PX 2的营收预测。不过汽车业是英伟达成长最快速的业务领域。(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。