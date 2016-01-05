新兴汇市：中国出手稳定市场，激励新兴亚币多数暂时反弹

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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(完)
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全部现汇报价 (编译 蔡美珍/杜明霞/张若琪/张明钧; 审校 王兴亚/白云/李婷仪)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。