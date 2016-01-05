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亚洲 | 2016年 1月 5日 星期二 14:12 BJT

新兴汇市：中国出手稳定市场，激励新兴亚币多数暂时反弹

亚洲 当日 今年以来 2015年

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日圆 119.41 119.46 +0.04 +0.75 120.30

坡元 1.4240 1.4248 +0.06 -0.46 1.4175

台币 33.067 33.236 +0.51 -0.00 33.066

韩元 1187.70 1187.70 +0.00 -1.07 1174.95

泰铢 36.10 36.15 +0.14 -0.22 36.02

菲律宾披索 47.00 47.12 +0.26 -0.21 46.90

印尼卢比 13790.00 13910.00 +0.87 -0.04 13785.00

印度卢比 66.56 66.61 +0.08 -0.62 66.15

马币 4.3375 4.3490 +0.27 -1.10 4.2900

人民币 6.5198 6.5338 +0.21 -0.42 6.4921

(完)

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全部现汇报价 (编译 蔡美珍/杜明霞/张若琪/张明钧; 审校 王兴亚/白云/李婷仪)

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