修正-中港个股：中国银行聘请高盛任中银航空租赁30亿美元IPO保荐人

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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(更正：因译文有误，标题和内文首段改为“保荐人”，非“承销人”)
路透新加坡1月5日 - 据知情人士透露，中国银行 已聘请高盛 和中银国际担任旗下中银航空租赁香港首次公开发行(IPO)事宜的联席保荐人，此次IPO有望筹资约30亿美元。
这些知情人士称，中国银行计划在今年第二季启动中银航空租赁的IPO交易。此次IPO料将成为全球航空租赁领域最大的上市交易之一。
他们表示，摩根士丹利 已被聘为该IPO的联席全球协调行，并称交易的最终价值可能会随市况发生变动。由于信息并未公开，这些知情人士拒绝具名。
高盛和中银航空租赁拒绝置评。中国银行及其投行部门--中银国际拒绝立即置评，同时记者未能立即联系到摩根士丹利予以置评。
中银航空租赁的机队拥有约250架飞机，为亚洲第二大航空租赁公司，仅次于日本的SMBC Aviation Capital。
知情人士还表示，中银航空租赁竞争对手、由国有控股国家开发银行所有的国银金融租赁股份有限公司(简称国银租赁)计划通过IPO筹资10亿美元，时间也定在2016年第二季。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
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