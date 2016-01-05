《汇市简讯》欧洲盘初：中国市场略趋平静，安抚市场信心

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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* 澳元/美元升0.21%，新西兰元/美元跌0.15%，美元/日圆跌0.02%，欧元/美元跌0.01%
* 美元/在岸人民币跌0.21%，美元/离岸人民币升0.18%，美元/坡元跌0.04%，美元/印尼卢比跌0.61%
* 日本日经指数跌0.42%，中国沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.33%，美国原油期货涨0.24%，美国10年期公债收益率2.2516%
* 中国证券：证监会称将不断完善熔断相关机制，规范大股东等减持
* 美国利率：今年具体要升息几次并不重要--旧金山联储总裁威廉姆斯 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。