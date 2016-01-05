版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 5日 星期二 15:00 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：中国市场略趋平静，安抚市场信心

0651GMT

* 澳元/美元升0.21%，新西兰元/美元跌0.15%，美元/日圆跌0.02%，欧元/美元跌0.01%

* 美元/在岸人民币跌0.21%，美元/离岸人民币升0.18%，美元/坡元跌0.04%，美元/印尼卢比跌0.61%

* 日本日经指数跌0.42%，中国沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.33%，美国原油期货涨0.24%，美国10年期公债收益率2.2516%

* 中国证券：证监会称将不断完善熔断相关机制，规范大股东等减持

* 美国利率：今年具体要升息几次并不重要--旧金山联储总裁威廉姆斯 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐