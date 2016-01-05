《中国2016年已发行公司债一览表》--1月5日

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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路透北京1月5日 - 一、以下为2016年在上海证交所发行的公司债具体情况：
1.公开发行:
发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注
(亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ *中国国电集团 20 3 1/5-1/7 2.98% AAA (第一期) ------------------------------------------------------------------------------
2.面向合格投资者发行（小公募）：
发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注
(亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ *深圳茂业商厦 11 3 1/4 4.0% AA 附第2年末调整票面利率选择权 (第一期) 及投资者回售选择权
17 5 1/4 4.5% 附第3年末调整票面利率选择权
及投资者回售选择权 *北京纳通 4 2 2015/12/31-1/4 5.00% AA 科技集团 2 3 2015/12/31-1/4 5.43% (第一期) ------------------------------------------------------------------------------
3.非公开发行：
发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注
(亿元人民币) (年) --------------------------------------------------------------------- 暂无 ---------------------------------------------------------------------
二、以下为2016年在深圳证交所发行的公司债具体情况：
1.公开发行:
发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注
(亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ 暂无 ------------------------------------------------------------------------------
2.面向合格投资者发行（小公募）：
发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注
(亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ *花样年集团 11 5 2015/12/30-1/4 7.29% AA (中国) *广东美的置业 5 3 1/5-1/7 4.28% AA ------------------------------------------------------------------------------
3.非公开发行：
发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注
(亿元人民币) (年) -------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------(完)
注：本表格统计范围为在沪深证交所发布公告，由中国证监会审核的公司债券。(完) (整理 侯向明； 审校 边竞)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。