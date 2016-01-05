《中国2016年已发行公司债一览表》--1月5日

路透北京1月5日 - 一、以下为2016年在上海证交所发行的公司债具体情况：

二、以下为2016年在深圳证交所发行的公司债具体情况：

注：本表格统计范围为在沪深证交所发布公告，由中国证监会审核的公司债券。(完) (整理 侯向明； 审校 边竞)