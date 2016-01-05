欧元债市：德债收益率上扬，因股市回弹

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透伦敦1月5日 - 德国公债收益率周二上扬，因投资人悄然返回股市；股市继开年首日大跌后，目前正告回稳。
德国10年期公债收益率 早盘小涨2点基点至0.59%；周一则下跌9个基点，投资者当时因地缘政治紧张局势及中国经济疑虑而转进债市避险。
德国公债期货 开低32个跳动点至158.47。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 龚芳; 审校 于春红)
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点