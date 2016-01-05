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债券 | 2016年 1月 5日 星期二 15:23 BJT

欧元债市：德债收益率上扬，因股市回弹

路透伦敦1月5日 - 德国公债收益率周二上扬，因投资人悄然返回股市；股市继开年首日大跌后，目前正告回稳。

德国10年期公债收益率 早盘小涨2点基点至0.59%；周一则下跌9个基点，投资者当时因地缘政治紧张局势及中国经济疑虑而转进债市避险。

德国公债期货 开低32个跳动点至158.47。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 龚芳; 审校 于春红)

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