重发-全球金市：现货金扩大涨幅，受股市震荡和中东紧张局势推动

(重发以补齐漏失的段落)

路透新加坡1月5日 - 黄金价格周二延续在隔夜市场的上扬走势，因中东地缘政治紧张局势的升级和全球股市的震荡走势，引发了投资者对黄金的避险买盘。

0718 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,077.15美元。黄金周一最高跳涨2.2%，触及四周高位1,083.30美元，终场收涨1.3%。

“中东紧张局势在当前阶段将继续支撑金价，”香港的一位交易员表示，“如果股市下跌再持续一日，那么料也会对金价起到提振。”

在地缘政治情势紧张与金融不确定性升高之时，黄金往往被视为替代投资，避险投资令黄金、日圆与美债受益。

沙特(沙乌地)阿拉伯周末处决了什叶派教长，引发中东地区什叶派抗议。伊朗抗议者对德黑兰的沙特大使馆发动袭击并纵火，促使沙特宣布与伊朗断交。

沙特阿拉伯与伊朗的裂痕周一扩大，沙特称将中断与伊朗的空中交通及贸易联系，并要求伊朗政府必须“像正常国家那样行事”，沙特才会恢复与伊朗的外交关系。

中国股市继周一大跌后，周二盘中卡下震荡。

“如果短线内股市持续下跌，黄金应能维持温和上升的动能，”MKS集团资深贵金属分析师Alex Thorndike表示。

避险涨势通常持续不久，金价的焦点可能很快转回美国货币政策。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1077.15 2.85 0.27

现货银 13.984 0.134 0.97

现货铂金 884.1 0.8 0.09

现货钯金 540.38 1.28 0.24

COMEX期金 1077.3 2.1 0.2

COMEX期银 13.97 0.129 0.93

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

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