重发-全球金市：现货金扩大涨幅，受股市震荡和中东紧张局势推动

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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(重发以补齐漏失的段落)
路透新加坡1月5日 - 黄金价格周二延续在隔夜市场的上扬走势，因中东地缘政治紧张局势的升级和全球股市的震荡走势，引发了投资者对黄金的避险买盘。
0718 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,077.15美元。黄金周一最高跳涨2.2%，触及四周高位1,083.30美元，终场收涨1.3%。
“中东紧张局势在当前阶段将继续支撑金价，”香港的一位交易员表示，“如果股市下跌再持续一日，那么料也会对金价起到提振。”
在地缘政治情势紧张与金融不确定性升高之时，黄金往往被视为替代投资，避险投资令黄金、日圆与美债受益。
沙特(沙乌地)阿拉伯周末处决了什叶派教长，引发中东地区什叶派抗议。伊朗抗议者对德黑兰的沙特大使馆发动袭击并纵火，促使沙特宣布与伊朗断交。
沙特阿拉伯与伊朗的裂痕周一扩大，沙特称将中断与伊朗的空中交通及贸易联系，并要求伊朗政府必须“像正常国家那样行事”，沙特才会恢复与伊朗的外交关系。
中国股市继周一大跌后，周二盘中卡下震荡。
“如果短线内股市持续下跌，黄金应能维持温和上升的动能，”MKS集团资深贵金属分析师Alex Thorndike表示。
避险涨势通常持续不久，金价的焦点可能很快转回美国货币政策。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1077.15 2.85 0.27
现货银 13.984 0.134 0.97
现货铂金 884.1 0.8 0.09
现货钯金 540.38 1.28 0.24
COMEX期金 1077.3 2.1 0.2
COMEX期银 13.97 0.129 0.93
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/陈宗琦；审校 孙茉莉/龚芳)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。