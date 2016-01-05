表格：台湾外资及陆资12月净汇出6.34亿美元，2015年净汇入13.7亿美元

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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路透台北1月5日 - 台湾金融监督管理委员会周二发出新闻稿表示，外资及陆资于2015年12月净汇出6.34亿美元，外资至12月底总累计净汇入金额达1,938.17亿美元，2015年全年合计净汇入13.7亿美元。
以下为2014年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录：
月份 金额(亿美元)
2015年12月 -6.34
11月 -4.20
10月 +15.29
9月 -24.06
8月 -34.83
7月 -33.50
6月 -22.46
5月 +16.90
4月 +36.87
3月 +14.38
2月 +26.41
1月 +29.27
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2015年累计 +13.72
2014年12月 -6.14
11月 +27.35
10月 -12.80
9月 -30.15
8月 -2.16
7月 +18.10
6月 +35.64
5月 +30.81
4月 +50.98
3月 +32.47
2月 +7.22
1月 +8.01
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2014年累计 +159.32
注：因各月数额略去小数第三位后数字，因而与全年累计数字略有差距。
资料来源：金管会证期局
参看台湾汇市相关新闻，请点选 (完) (记者 詹静宜 审校 高洁如)
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