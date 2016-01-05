表格：台湾外资及陆资12月净汇出6.34亿美元，2015年净汇入13.7亿美元

路透台北1月5日 - 台湾金融监督管理委员会周二发出新闻稿表示，外资及陆资于2015年12月净汇出6.34亿美元，外资至12月底总累计净汇入金额达1,938.17亿美元，2015年全年合计净汇入13.7亿美元。

注：因各月数额略去小数第三位后数字，因而与全年累计数字略有差距。