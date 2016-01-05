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亚洲 | 2016年 1月 5日 星期二 15:50 BJT

表格：台湾外资及陆资12月净汇出6.34亿美元，2015年净汇入13.7亿美元

路透台北1月5日 - 台湾金融监督管理委员会周二发出新闻稿表示，外资及陆资于2015年12月净汇出6.34亿美元，外资至12月底总累计净汇入金额达1,938.17亿美元，2015年全年合计净汇入13.7亿美元。

以下为2014年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录：

月份 金额(亿美元)

2015年12月 -6.34

11月 -4.20

10月 +15.29

9月 -24.06

8月 -34.83

7月 -33.50

6月 -22.46

5月 +16.90

4月 +36.87

3月 +14.38

2月 +26.41

1月 +29.27

----------------------------

2015年累计 +13.72

2014年12月 -6.14

11月 +27.35

10月 -12.80

9月 -30.15

8月 -2.16

7月 +18.10

6月 +35.64

5月 +30.81

4月 +50.98

3月 +32.47

2月 +7.22

1月 +8.01

----------------------------

2014年累计 +159.32

注：因各月数额略去小数第三位后数字，因而与全年累计数字略有差距。

资料来源：金管会证期局

参看台湾汇市相关新闻，请点选 (完) (记者 詹静宜 审校 高洁如)

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